Tokat’ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, yerel medya camiasını sarstı. İlçede yayın yapan bir radyonun yönetim kurulu başkanı ve programcısı olan Elif Cevahir Şahin (34), evinin balkonunda hareketsiz halde bulundu. Olayın nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

SABAH SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olay, saat 08.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Tahıl Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin’i balkonda hareketsiz şekilde gören kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Elif Cevahir Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemenin ardından Şahin’in cansız bedeni Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için adli süreç başlatıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi. İlk bulguların ardından adli tıp incelemesiyle birlikte ölüm nedeninin netleşmesi bekleniyor.

YEREL MEDYA CAMİASINDA ÜZÜNTÜ

Erbaa’da uzun süredir radyo yayıncılığı yapan Şahin’in vefatı, yerel medya çalışanları arasında büyük üzüntü yarattı. Benzer şekilde Antalya ve Alanya gibi turizm bölgelerinde de yerel basının önemi düşünüldüğünde, bu tür kayıplar yerel iletişim ağlarının gücü ve sürdürülebilirliği açısından dikkat çekiyor.