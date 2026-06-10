Kırsal bölgelerden kent merkezine kadar, yayla ve mahalle yollarında bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirten Kandemir, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşması için sahada kararlılıkla çalışıldığını vurguladı.

KIRSALDAN MERKEZE KESİNTİSİZ HİZMET

İlçe genelindeki hizmetlerin planlı ve kararlı bir stratejiyle hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Bülent Kandemir, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal alanlarda da çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti. Hizmet anlayışlarında "eşitlik ve süreklilik" ilkelerinin esas alındığının altını çizen Kandemir, halkın günlük yaşam standardını doğrudan etkileyen altyapı ve ulaşım yatırımlarının kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Çalışmaların kapsamına değinen Kandemir, “Kırsaldan merkeze, Alanya’nın her noktasında çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yayla ve mahalle yollarımızda bakım, onarım ve iyileştirme adımlarını kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM VURGUSU

Yol yapım ve onarım çalışmalarının yalnızca fiziki bir düzenlemeden ibaret olmadığını belirten Başkan Kandemir, bu faaliyetlerin vatandaşların güvenli ulaşım hakkını güvence altına alan stratejik adımlar olduğunu söyledi.

Alanya’nın geniş ve engebeli coğrafyasında her mahallenin ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini ifade eden Kandemir, özellikle kırsal ve yayla bölgelerinde ulaşım güvenliğini artıran projelerin, bölge halkının yaşam kalitesine doğrudan ve olumlu katkı sunduğunu vurguladı. Kandemir, “Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması için ekiplerimizle birlikte sahada olmaya devam ediyoruz. Her mahallemize eşit hizmet götürme gayesindeyiz” dedi.

“ALANYA İÇİN SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hizmet planlamalarının tamamen "vatandaş odaklı" bir vizyonla şekillendirildiğini ifade eden CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, ilçenin tamamını kapsayan güçlü bir hizmet iradesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Gelecek döneme ilişkin saha hedeflerini de paylaşan Kandemir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Alanya’nın merkezi de kırsalı da bizim için aynı değerdedir. Temel amacımız, her vatandaşımızın kamu hizmetlerine eşit şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Alanya için sahada aktif rol oynamaya, mahallelerimizin kronikleşen sorunlarını ve anlık ihtiyaçlarını yerinde takip ederek çözüm odaklı çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi