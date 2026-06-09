AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen ve Avrupa’nın en prestijli plaj voleybolu organizasyonları arasında yer alan CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı, Alanya’da spor şöleni rüzgarı estirdi. Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen dev organizasyon, Avrupa’nın dört bir yanından gelen elit sporcuları ağırladı. Erkeklerde 25, kadınlarda ise 21 ulusal federasyonun katıldığı turnuvada sporcular, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için kıyasıya yarıştı.

ERKEKLERDE TÜRKİYE, KADINLARDA NORVEÇ ŞAMPİYON

S Sport ve S Sport Plus ekranlarından ulusal ve uluslararası düzeyde canlı yayınlanan turnuva, tüm dünyadaki voleybolseverleri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu anlara sahne olan final karşılaşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Büyük bir gurur yaşatan Erkekler A Grubu’nda Türkiye Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar C Grubu’nda ise turnuvanın kazananı Norveç oldu.

HEDEF: BUDAPEŞTE FİNALLERİ

Alanya etabını zaferle tamamlayan Türkiye Erkek Milli Takımı ve Norveç Kadın Milli Takımı, 16-19 Temmuz tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek CEV Beach Volley Nations Cup Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı elde etti.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN