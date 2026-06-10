Hürmüz Boğazı'nda bir ABD Apache helikopterinin düşmesinin ardından Orta Doğu'da askeri hareketlilik hız kazandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) açıklamasına göre, helikopter olayına yanıt olarak gece saatlerinde İran'daki bazı askeri tesislere hava harekatı düzenlendi. Saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu da bölgedeki ABD askeri üslerine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşı saldırı başlattığını duyurdu.

CENTCOM'un aktardığı bilgilere göre, Amerikan savaş uçakları tarafından hassas güdümlü mühimmatlarla gerçekleştirilen operasyon yaklaşık dört saat sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, ABC kanalına yaptığı açıklamada operasyonu doğrulayarak, bir helikopterin düşürülmesine karşılık misilleme yaptıklarını bildirdi.

İRAN'DAKİ HANGİ BÖLGELER HEDEF ALINDI?

ABD'nin harekatında Hürmüzgan eyaletindeki Sirik şehri, Keşm Adası ve Bender Abbas bölgeleri hedef alındı. CENTCOM, bölgedeki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarlarının vurulduğunu açıkladı. Ancak İran medyası, ABD füzelerinin Sirik kentinde askeri hedefler yerine iki su deposunu vurduğunu ve bir iletişim kulesine hasar verdiğini öne sürdü. Ayrıca İran tarafı, Buşehr eyaletinde ABD ordusuna ait MQ-9

Reaper tipi bir İHA'yı düşürdüğünü iddia etti.

ABD ÜSLERİNE YÖNELİK KARŞI SALDIRILAR

Tahran yönetiminin ABD operasyonuna yanıtı, Orta Doğu'daki stratejik Amerikan üslerini hedef almak oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn ve Ürdün'de bulunan deniz ve hava üslerindeki toplam 21 hedefin vurulduğunu bildirdi.

Açıklamalara göre, Bahreyn'de konuşlu ABD 5. Filosu'na İHA sürüleriyle yoğun bir saldırı düzenlendi. Ürdün'deki Muvaffak Salti Askeri Üssü ise balistik füzelerle hedef alındı. İran kaynakları, bu üste F-35 savaş uçaklarının bulunduğu hangarların da aralarında yer aldığı dört önemli hedefin imha edildiğini öne sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL TİCARET İÇİN NEDEN KRİTİK?

Karşılıklı askeri operasyonların merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Dünya petrol arzının önemli bir kısmının bu dar boğazdan geçmesi nedeniyle, bölgede yaşanan askeri hareketlilik ve uluslararası ticari gemilere yönelik güvenlik endişeleri, küresel enerji piyasalarında yakından takip ediliyor.