2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. FIFA tarafından turnuvada görev yapması planlanan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD’ye giriş izni alamadığı için Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Konuyla ilgili FIFA’dan yapılan açıklamada, hakemin turnuvada görev yapamayacağı doğrulandı.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yaşanan gelişme, uluslararası spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. FIFA, ev sahibi ülkelerin göçmenlik ve vize politikalarına müdahale etme yetkilerinin bulunmadığını vurguladı.

FIFA KARARI DOĞRULADI

FIFA tarafından yapılan açıklamada, Omar Abdulkadir Artan’ın ABD’ye girişine izin verilmediği ve bu nedenle Dünya Kupası’nda görev alamayacağı belirtildi. Kurum, vize işlemleri ve ülkeye giriş süreçlerinin tamamen ev sahibi devletlerin yetki alanında olduğunu ifade etti.

Açıklamada, FIFA’nın geçmiş turnuvalarda olduğu gibi bu organizasyonda da ülkelerin göç politikalarına müdahil olmadığına dikkat çekildi. Turnuvaya katılacak kişilerin ülkeye kabul edilip edilmeyeceği konusunda son kararın ilgili devletlere ait olduğu vurgulandı.

HAVALİMANINDA DURDURULDU

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda yapılan kontroller sırasında durduruldu. Gerekli işlemlerin ardından hakemin ABD’ye girişine izin verilmediği bildirildi.

Bu gelişme sonrasında FIFA tarafından Dünya Kupası hakem kadrosuna dahil edilen Artan’ın turnuvadaki görevi fiilen sona ermiş oldu.

AFRİKA'NIN EN BAŞARILI HAKEMLERİNDEN BİRİ

Omar Abdulkadir Artan, son yıllarda Afrika futbolunda yükselen hakemler arasında gösteriliyordu. Deneyimli hakem, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) organizasyonlarında birçok kritik karşılaşmada görev aldı.

Artan, CAF Şampiyonlar Ligi finalinde Fas temsilcisi AS FAR ile Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns arasında oynanan rövanş maçını yönetmişti. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken Somalili hakem, CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.

DÜNYA KUPASI HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

2026 Dünya Kupası’nda görev alması beklenen Artan için yaşanan gelişme, kariyerinin en önemli organizasyonlarından birinde yer alma fırsatını da ortadan kaldırdı. Futbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran kararın ardından FIFA’nın hakem kadrosunda nasıl bir değişikliğe gideceği merak konusu oldu.

Dünya Kupası hazırlıkları sürerken, FIFA’nın boşalan görev için yeni bir atama yapması bekleniyor.