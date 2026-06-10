Alanya'da yaşayan vatandaşların planlı çalışmalar nedeniyle yaşanacak kesintilere karşı hazırlıklı olması istenirken, özellikle elektrikle çalışan cihazların kullanımında dikkatli olunması öneriliyor.

ÇAMLICA MAHALLESİNDE 7 SAATLİK KESİNTİ

Çamlıca Mahallesi'nde Bobuşlu Mevkii ve Candanlı Sokak çevresinde yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

  • Saat: 09.00 - 16.00
  • Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

BEKTAŞ VE ÇEVRESİNDE BAKIM ÇALIŞMASI

Bektaş, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe, Sugözü ve Tepe mahallelerinin bazı bölümlerinde bakım çalışması yapılacak.

Kesintiden etkilenecek başlıca noktalar:

  • Bektaş Mahallesi
  • Büyükhasbahçe Mahallesi
  • Küçükhasbahçe Mahallesi
  • Sugözü Mahallesi
  • Tepe Mahallesi
  • Karayiğitler Sokak
  • Enişdibi Caddesi
  • Pürenlik Sokak
  • 120 Sokak ve çevresi

Saat: 09.00 - 12.00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Alanya’da kasap dükkanına silah operasyonu: 1 tutuklama
Alanya’da kasap dükkanına silah operasyonu: 1 tutuklama
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ÜZÜMLÜ MAHALLESİNDE TAM GÜN ÇALIŞMA

Üzümlü Mahallesi genelinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

  • Saat: 09.00 - 16.00
  • Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

MAHMUTLAR, İMAMLI VE ŞIHLAR BÖLGESİNDE KESİNTİ

Mahmutlar, İmamlı ve Şıhlar mahallelerinin bazı kırsal bölgelerinde bakım çalışmaları yapılacak.

Kesintiden etkilenecek alanlar:

  • Mahmutlar Mahallesi'nin belirli bölümleri
  • İmamlı Mahallesi Kozarası-Gödüre bölgesi
  • Şıhlar Mahallesi Sülüklü Yaylası
  • Şıhlar Mahallesi Şıhlar Yaylası

Saat: 09.30 - 16.30

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

HACET MAHALLESİNDE 6 SAATLİK KESİNTİ

Hacet Mahallesi Keykubat bölgesinde bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

  • Saat: 10.00 - 16.00
  • Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Elektrik dağıtım ekipleri, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde enerji arzının daha erken sağlanabileceğini belirtiyor. Vatandaşların güncel kesinti bilgilerini dağıtım şirketinin resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ)

Muhabir: Bircan Subaşı