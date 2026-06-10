Alanya'da yaşayan vatandaşların planlı çalışmalar nedeniyle yaşanacak kesintilere karşı hazırlıklı olması istenirken, özellikle elektrikle çalışan cihazların kullanımında dikkatli olunması öneriliyor.
ÇAMLICA MAHALLESİNDE 7 SAATLİK KESİNTİ
Çamlıca Mahallesi'nde Bobuşlu Mevkii ve Candanlı Sokak çevresinde yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
- Saat: 09.00 - 16.00
- Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
BEKTAŞ VE ÇEVRESİNDE BAKIM ÇALIŞMASI
Bektaş, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe, Sugözü ve Tepe mahallelerinin bazı bölümlerinde bakım çalışması yapılacak.
Kesintiden etkilenecek başlıca noktalar:
- Bektaş Mahallesi
- Büyükhasbahçe Mahallesi
- Küçükhasbahçe Mahallesi
- Sugözü Mahallesi
- Tepe Mahallesi
- Karayiğitler Sokak
- Enişdibi Caddesi
- Pürenlik Sokak
- 120 Sokak ve çevresi
Saat: 09.00 - 12.00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
ÜZÜMLÜ MAHALLESİNDE TAM GÜN ÇALIŞMA
Üzümlü Mahallesi genelinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
- Saat: 09.00 - 16.00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
MAHMUTLAR, İMAMLI VE ŞIHLAR BÖLGESİNDE KESİNTİ
Mahmutlar, İmamlı ve Şıhlar mahallelerinin bazı kırsal bölgelerinde bakım çalışmaları yapılacak.
Kesintiden etkilenecek alanlar:
- Mahmutlar Mahallesi'nin belirli bölümleri
- İmamlı Mahallesi Kozarası-Gödüre bölgesi
- Şıhlar Mahallesi Sülüklü Yaylası
- Şıhlar Mahallesi Şıhlar Yaylası
Saat: 09.30 - 16.30
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
HACET MAHALLESİNDE 6 SAATLİK KESİNTİ
Hacet Mahallesi Keykubat bölgesinde bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.
- Saat: 10.00 - 16.00
- Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Elektrik dağıtım ekipleri, çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde enerji arzının daha erken sağlanabileceğini belirtiyor. Vatandaşların güncel kesinti bilgilerini dağıtım şirketinin resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor.
Kaynak: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ)