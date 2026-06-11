Hürriyet'in aktardığı habere göre, Türk göz doktoru Dr. İskender Alkın Solmaz ve ekibinin kornea nakline alternatif olarak geliştirdiği göz damlası projesi tıp dünyasında uluslararası ölçekte dikkat çekti. Dünyada yaklaşık 300 milyon insanı etkileyen ve körlüğe yol açabilen Fuchs distrofisi için başlatılan çalışma, yeni klinik aşamalara doğru ilerliyor.

Yaklaşık 8 yıl önce 4 kişilik bir bilim heyetiyle yola çıkan Dr. Solmaz, 6 ay süren tavşan deneylerinden olumlu sonuçlar elde etti. Hayvan deneylerinde elde edilen başarılı verilerin ardından, iş insanı Mehmet Ali Aydınlar projeye mali destek sağlayarak yatırımcı oldu.

ABD'DE EN İYİ BİLİMSEL MAKALE SEÇİLDİ

Geliştirilen göz damlası, bu yıl nisan ayında Amerikan Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği'nin (ASCRS) yıllık kongresinde uluslararası bilim camiasına tanıtıldı. Harvard ve Stanford gibi önde gelen üniversitelerin araştırmalarıyla yarışan çalışma, kongre jürisi tarafından en iyi bilimsel makale ödülüne layık görüldü.

FUCHS DİSTROFİSİ NEDİR VE KİMLERİ ETKİLİYOR?

Fuchs distrofisi, gözün en ön tabakası olan korneanın iç yüzeyindeki endotel hücrelerinin zamanla işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan genetik bir rahatsızlık olarak biliniyor. Toplumda her yüz kişiden 4-5'inde görülen ve genellikle 40'lı yaşlarda başlayan hastalık, korneada sıvı birikmesine ve hastaların dünyayı buzlu cam arkasından görüyormuş gibi algılamasına neden oluyor. İlerleyen vakalarda 10 yıl içinde görme yetisi tamamen kaybolabiliyor ve mevcut tıbbi protokollere göre hastalığın tek kesin tedavi yöntemi kornea nakli ameliyatları.

2030 YILINDA FDA ONAYI HEDEFLENİYOR

Projenin güncel durumu hakkında bilgi veren Dr. Solmaz, ABD'nin de aralarında bulunduğu 7 büyük ülkede 38 milyona yakın hastanın bu durumdan muzdarip olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Çift kör randomize yöntemle yürütülen araştırmanın Faz-1 aşamasına geçmeye hazırlandığını aktaran Solmaz, bu süreci yönetebilmek için Kanada'da yeni bir şirket kurduklarını ifade etti.

Klinik denemelerin devam edebilmesi için 5 milyon dolarlık bir fona ihtiyaç duyuluyor. Sürecin planlandığı gibi ilerlemesi halinde, göz damlasının 2030 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay alması öngörülüyor. Bu gelişmenin, hastaları ameliyatsız tedavi etmenin yanı sıra, ABD'de kişi başı 20 bin doları bulan kornea nakli maliyetlerini ortadan kaldırarak küresel sağlık sistemi üzerindeki ekonomik yükü ciddi oranda hafifletmesi bekleniyor.