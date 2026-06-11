Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemeleri, akaryakıt tabelalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 11 Haziran 2026

Perşembe günü itibarıyla araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin, motorin ve LPG litre fiyatları netleşti.

Sektör kaynaklarından aktarılan verilere göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 63.03 TL, motorin 66.41 TL ve otogaz (LPG) 31.99 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Aynı gün İstanbul Anadolu Yakası'ndaki istasyonlarda ise fiyatlar sırasıyla benzin için 62.87 TL, motorin için 66.25 TL ve LPG için 31.39 TL olarak tabelalara yansıdı.

FİYAT FARKLILIKLARI NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanarak KDV hariç rafineri satış bedeli üzerinden oluşturuluyor. Antalya ve Alanya gibi turizm ve tarım merkezlerinde, açıklanan bu baz fiyatların üzerine rafineriye olan uzaklık sebebiyle nakliye maliyetleri de ekleniyor. Bu durum, Akdeniz Bölgesi'ndeki istasyonlarda pompa fiyatlarının İstanbul'a kıyasla taşıma payı oranında yukarı yönlü farklılık göstermesine neden oluyor.