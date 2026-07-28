Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 2026

Temmuz Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Tebliği, Türkiye genelindeki sendikalaşma oranlarını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde kayıtlı 17 milyon 630 bin 475 işçinin 2 milyon 432 bin 789'u bir sendikaya üye olurken, ortalama sendikalaşma oranı yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

KONAKLAMA VE EĞLENCE SEKTÖRÜ DİPTE

Antalya ve Alanya gibi bölgelerin ekonomisinde can damarı olan konaklama ve eğlence iş kolu, sendikalaşmada en düşük oranlara sahip sektörlerden biri oldu. Türkiye genelinde bu sektörde çalışan 1 milyon 483 bin 886 kayıtlı işçiden yalnızca 52 bin 128'inin sendika üyesi olduğu bildirildi. Bu tablo, sektördeki sendikalaşma oranının yüzde 3,51 seviyesinde kaldığını gösterdi.

TARIMDAKİ ÖRGÜTLENME TURİZMİ KATLADI

Örtü altı üretim ve yaş meyve-sebze yetiştiriciliğinin merkezlerinden olan bölgeyi yakından ilgilendiren tarım sektöründe ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık iş kolunda 197 bin 411 kayıtlı işçiden 40 bin 812'sinin sendikalı olduğu aktarıldı. Yüzde 20,67'ye ulaşan bu oran, turizm sektöründeki örgütlenme seviyesinin yaklaşık altı katı olarak kayıtlara geçti.

TİCARET VE TAŞIMACILIKTA SON DURUM NE?

Bakanlık verilerine göre, 4 milyon 508 bin 122 çalışanla en fazla istihdam sağlayan ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar iş kolunda sendikalaşma oranı yüzde 6,8 oldu. Taşımacılık iş kolunda kayıtlı işçi sayısı 1 milyon 77 bin 320 olarak açıklanırken, enerji sektöründe yüzde 32,1 ve savunma iş kolunda yüzde 23,3 oranında örgütlenme görüldü.

BÖLGESEL İSTİHDAM DİNAMİKLERİNE OLASI YANSIMASI

İl veya ilçe bazında resmi veriler doğrudan açıklanmamış olsa da, yayımlanan oranlar turizm ve tarım odaklı Alanya ekonomisi için de önemli veriler sunuyor. Özellikle on binlerce kişinin sezonluk istihdam edildiği turizm sektöründeki düşük örgütlenme oranının, bölgedeki çalışma koşulları ve sezon dinamikleri üzerindeki muhtemel etkileri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.