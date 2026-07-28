Ticaret Bakanlığı, vatandaşların alışveriş ve hizmet alımlarında mağduriyet yaşamaması için temel tüketici haklarına yönelik yeni bir uyarı yayımladı. Bakanlık açıklamasına göre, özellikle restoran ve kafelerde sıkça karşılaşılan gizli ücretlendirmelere karşı denetimler sıkılaştırılıyor. Tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumayı hedefleyen düzenlemeler, şeffaf ticaret ortamını sağlamak amacıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

MENÜDE YAZMAYAN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Bakanlığın resmi kanallarından aktardığı bilgilere göre, yeme-içme sektöründeki işletmeler fiyat listesinde açıkça belirtmedikleri hiçbir ilave bedeli müşteriden talep edemez. Servis, masa veya kuver ücreti gibi isimler altında faturaya yansıtılan ek bedeller, eğer menüde önceden beyan edilmemişse geçersiz sayılıyor. Bahşiş bırakma kararının ise tamamen müşterinin kendi inisiyatifinde olduğu ve hiçbir şekilde zorunlu tutulamayacağı vurgulandı.

KAREKOD MENÜ TEK SEÇENEK OLABİLİR Mİ?

Dijitalleşme ile birlikte yaygınlaşan QR kod (karekod) menü uygulamalarına da standart getirildi. Açıklamada, işletmelerin sadece dijital menü sunarak hizmet veremeyeceği belirtildi. Müşterilerin masasında veya işletmenin girişinde, herkesin kolayca görebileceği basılı fiyat listelerinin bulundurulması yasal bir zorunluluk olarak hatırlatıldı.

KASA VE ETİKET FİYATI FARKLIYSA NE OLACAK?

Alışveriş süreçlerinde karşılaşılan fiyat uyuşmazlıkları ve tartı işlemlerine yönelik kurallar da netleştirildi. Bir ürünün raf veya etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı arasında fark bulunması durumunda, her zaman tüketici lehine olan düşük fiyat geçerli olacak. Ayrıca açıkta satılan ürünlerin tartımında, ürünün içine konulduğu ambalajın veya kabın ağırlığı (dara) fiyata dahil edilemeyecek. Müşteri sadece satın aldığı net ürün miktarı kadar ödeme yapacak.

HAKSIZ ÜCRET TALEBİNDE NE YAPILMALI?

Tüketicilerin, menüde yer almadığı halde adisyona yansıtılan kuver veya servis ücretleriyle karşılaşmaları durumunda ödeme itirazı yapma hakkı bulunuyor. İşletmenin bu ücrette ısrarcı olması halinde, faturanın saklanarak Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na veya Tüketici Hakem Heyetleri'ne e-Devlet üzerinden şikayette bulunulması, alınan haksız bedelin iadesi ve işletmeye cezai işlem uygulanması için yeterli oluyor.