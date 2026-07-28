Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yaz dönemiyle birlikte artış gösteren indirim kampanyaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dere'nin aktardığına göre, piyasadaki alışveriş hareketliliğini artıran bu kampanyalar, maliyet baskısı altındaki yerel esnaf için haksız rekabet ortamı yaratıyor. Ticari hayatta fiyat kadar tüketici güveninin de korunması gerektiği belirtildi.

İNDİRİM YARIŞINDA GÜVEN VURGUSU

Büyük işletmelerin başlattığı indirim yarışlarının şeffaf yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Dere, kampanyaların gerçek fiyatlar üzerinden yapılmasının piyasa güvenini artıracağını bildirdi. Tüketiciyi yanıltan uygulamaların uzun vadede ticaret hayatına zarar verdiğini belirten Dere, dürüstlük ve kurallara uygunluğun önemine dikkat çekti. Esnafın yıllardır kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetiyle ayakta kaldığı hatırlatıldı.

YEREL ESNAF NEDEN KORUNMALI?

Mahalle kültürünü yaşatan ve istihdam sağlayan yerel esnaf, kazancını yine Antalya ve ilçelerindeki bölgesel ekonomiye yatırarak şehrin temel dinamiklerini oluşturuyor. Uzmanlar, dev zincirlerin agresif fiyat politikaları karşısında yerel esnafın desteklenmesinin, bölgesel kalkınma ve piyasa dengesi için kritik olduğunu vurguluyor. Tüketicilerin ise yapay fiyat şişirmelerinin ardından gelen sahte indirimlere karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Sürdürülebilir bir ticaret hayatı için rekabet şartlarının tüm işletmeler açısından eşit olması gerektiğini ifade eden AESOB

Başkanı, dürüst ticaret anlayışının yaygınlaşmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu açıkladı. Fiyat odaklı rekabetin sertleştiği bu dönemde, yerel esnafın emeğini koruyacak adımların tüketici güvenini de doğrudan güçlendireceği kaydedildi.