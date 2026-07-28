Resmi verilere göre, 2026 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 1.240 şirket konkordato başvurusunda bulundu. Finansmana erişim sorunları ve daralan iç talep nedeniyle süreci başarıyla tamamlayamayan en az 115 şirket hakkında ise iflas kararı verildi.

Yılın ilk beş ayında 802 firmaya geçici mühlet verilirken, sadece haziran ayında 438 yeni konkordato ilanı yayımlandı. Mahkeme kararıyla tasfiye edilen işletme sayısı ise haziran ayında 2.131'den 3.382'ye çıktı. Sektörel kayıtlara göre, 2025'in ilk yarısında 900-950 bandında olan başvuru sayısının bu yıl yüzde 30-35 oranında artması dikkati çekiyor.

HANGİ SEKTÖRLER ETKİLENİYOR?

Başvuruların önemli bir kısmı İstanbul, Ankara ve Bursa gibi sanayi üretiminin yoğun olduğu şehirlerden geliyor. Tekstil sektöründe Fore AŞ, Miras Tekstil, Perge Tekstil ve TYH Uluslararası Tekstil gibi üreticiler mahkemeden geçici mühlet aldı. Finansman sıkıntısı sadece geleneksel sektörleri değil, teknoloji firmalarını da etkiliyor. Borsa İstanbul'da halka arz onayı bekleyen İnfinia Advanced Elektronik ile yatırım teşviki alan MİA Makina da konkordato talep eden şirketler arasına katıldı.

Son dönemde karar alan diğer firmalar arasında Elit Çanta, Elitiz Kimya, Novo Alüminyum, Technic Mühendislik, Barava Ambalaj, Sertel Vida Metal, Ekar Uluslararası Taşımacılık, Alfa Global Depolama, Agropark Tarımsal Pazarlama ve Eminler Group İnşaat bulunuyor. Bu çeşitlilik, mali baskının belirli bir alanla sınırlı kalmadığını açıkça gösteriyor.

ANTALYA VE BÖLGE EKONOMİSİNE YANSIMALARI NELER?

Türkiye genelindeki bu ekonomik tablonun Antalya ve çevresine yansımaları ticari gayrimenkul ve konaklama sektörlerinde hissediliyor. Antalya Ticaret Platformu Başkanı Emrah Nas'ın aktardığına göre, yüksek finansman maliyetleri kentteki işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini giderek zorlaştırıyor. Nas, bölgede satışa çıkarılan otellerin sayısında ve ticaret bölgelerindeki boş iş yerlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını bildirdi. Turizm ve hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu Alanya gibi çevre ilçelerde de maliyet artışlarının olası yansımaları iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.