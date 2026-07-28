28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'ya kadar yayılan büyük orman yangınının üzerinden beş yıl geçti. Toplam 10 gün süren ve 6 Ağustos 2021'de söndürülebilen yangında 7 kişi yaşamını yitirmiş, 60 bin hektar alan zarar görmüştü.

Afetin ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda dev bir yeşillendirme seferberliği başlatıldı. Kapsamlı rehabilitasyon çalışmaları dahilinde yangına daha dirençli türlerden seçilen 5 milyon 170 bin fidan dikildi ve sahaya 153 bin ton tohum atıldı.

DOĞAL VE SUNİ GENÇLEŞTİRME NASIL UYGULANDI?

Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin aktardığına göre, yanan arazilerin 30 bin hektarlık kısmında doğal gençleştirme, 14 bin hektarlık bölümünde ise suni gençleştirme yapıldı. Ayrıca 467 hektarlık alanda endüstriyel plantasyon yöntemi kullanıldı. Yetkililer, doğal yollarla filizlenen fidan sayısının dikilenlerin iki katına ulaştığını ve 60 bin hektarlık sahanın neredeyse tamamında yeni yeşil örtünün oluştuğunu bildirdi.

BARINMA VE YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE NE YAPILDI?

Cumhuriyet tarihinin en büyük ekolojik yıkımlarından birinin yaşandığı bölgede, kırsal yaşamın kısa sürede eski dinamiklerine dönmesi için fiziki altyapı da yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Antalya genelinde 1284 konut ve 600 ahır olmak üzere toplam 1884 bağımsız bölüm inşa edilerek afetzedelere teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, devletin milletin yaralarını sardığını ve bir yıl içinde tamamlanan yuvalarda huzurun tesis edildiğini duyurdu. Alanya sınırlarına kadar dayanarak tüm bölgeyi teyakkuza geçiren bu tarihi afetin izleri, aradan geçen beş yılın ardından filizlenen ormanlar ve yeniden kurulan köylerle büyük ölçüde silinmiş oldu.