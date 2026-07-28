Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığı Endeksa verilerine göre, Antalya'nın demografik ve sosyo-ekonomik yapısına dair güncel rakamlar yayımlandı. Toplam nüfusu 2 milyon 722 bin 103 kişiye ulaşan kentte, kilometrekareye 133,34 kişi düşüyor. Veriler, kentin göç alma dinamiğini ve ilçe bazlı büyüme oranlarını net bir şekilde ortaya koydu.

NÜFUSUN KÜTÜK DAĞILIMI

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları, kentte yaşayanların memleketlerine göre dağılımını belirledi. 1 milyon 102 bin 472 kişi ile Antalya nüfusuna kayıtlı olanlar ilk sırada yer alırken, ikinci grup 100 bin 160 kişiyle Konyalılar oldu. Konyalıları 79 bin 978 kişiyle Burdur izledi. İlk on listesinde ayrıca Isparta (64 bin 583), Diyarbakır (55 bin 71), Hatay (54 bin 920), Şanlıurfa (51 bin 653), Afyonkarahisar (41 bin 815), Van (40 bin 928) ve Ankara (40 bin 685) kütüğüne kayıtlı vatandaşlar yer aldı.

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER

Açıklanan tabloya göre, kentte kişi başına düşen gelir 19 bin 407 TL, ortalama hane geliri ise 59 bin 25 TL olarak hesaplandı. Ortalama hane büyüklüğünün 3,04 kişi olduğu Antalya genelinde 1 milyon 550 bin 450 konut bulunuyor. Genç nüfusun yüzde 51,70 ile çoğunluğu oluşturduğu şehirde, orta yaş grubu yüzde 33, yaşlı nüfus ise yüzde 15 oranında kaydedildi. Cinsiyet dağılımının dengeli olduğu bölgede nüfusun yüzde 50,33'ünü erkekler, yüzde 49,67'sini kadınlar oluşturuyor. Ayrıca kentte 695 bin 58 motorlu aracın 622 bin 506'sını otomobiller oluştururken, 253 bin 71 iş yeri ve 2 bin 450 ATM hizmet veriyor.

ALANYA NÜFUS SIRALAMASINDA KAÇINCI?

İlçe bazlı nüfus yoğunluğu verileri, bölgedeki yerleşim tercihlerini gözler önüne seriyor. Antalya'nın en kalabalık ilçesi 629 bin 479 kişiyle Kepez oldu. Kepez'i 509 bin 444 kişiyle Muratpaşa takip ederken, Alanya 361 bin 873 kişilik nüfusuyla kentin en büyük üçüncü ilçesi konumunda yer aldı. Dördüncü sırada ise 262 bin 576 nüfusla Manavgat bulunuyor. Bu ilçeleri sırasıyla Konyaaltı (196 bin 79), Serik (143 bin 435), Döşemealtı (90 bin 572), Aksu (82 bin 560), Kumluca (75 bin 41) ve Kaş (63 bin 921) izledi. Alanya'nın artan nüfus yoğunluğu, ilçenin hem yerel ekonomideki ağırlığını hem de sürekli göç alan yapısını pekiştiriyor.