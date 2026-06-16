Türkiye turizm sektörü, 2026 yaz sezonuna beklentilerin altında bir başlangıç yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan son veriler, otel doluluk oranlarında geçen yıla kıyasla dikkat çekici bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Özellikle Antalya ve çevresindeki turizm işletmeleri, yaz sezonuna yönelik rezervasyon hareketliliğini yakından takip ediyor.

2026 yılı Nisan ayında Türkiye genelindeki otel doluluk oranı yüzde 35,48 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 41,12 seviyesindeydi. Böylece doluluk oranlarında yaklaşık 6 puanlık gerileme yaşandı.

YABANCI TURİST TRAFİĞİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Nisan ayında toplam doluluğun yüzde 20,43'ü yabancı turistlerden, yüzde 15,06'sı ise yerli turistlerden oluştu. Turizmcilerin büyük önem verdiği uluslararası ziyaretçi sayısının istenen seviyeye ulaşmaması, sezon hazırlıklarını tamamlayan konaklama sektöründe temkinli bir bekleyişe neden oldu.

Özellikle Avrupa pazarındaki ekonomik yavaşlama, artan seyahat maliyetleri ve rakip ülkelerin uyguladığı agresif fiyat politikalarının Türkiye turizmi üzerindeki etkileri daha görünür hale gelmeye başladı.

İLK DÖRT AYLIK PERFORMANS DA GERİDE KALDI

2026 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye genelindeki otel doluluk oranı yüzde 30,20 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 33,49 seviyesindeydi.

Dört aylık dönemde yabancı turist kaynaklı doluluk yüzde 14,35, yerli turist kaynaklı doluluk ise yüzde 15,85 olarak kayıtlara geçti.

5 YILDIZLI OTELLER TALEBİ DAHA İYİ KORUDU

Nisan ayında otel kategorilerine göre doluluk oranları şu şekilde gerçekleşti:

5 yıldızlı oteller: yüzde 41,90

yüzde 41,90 4 yıldızlı oteller: yüzde 38,90

yüzde 38,90 3 yıldızlı oteller: yüzde 34,23

Veriler, üst segment tesislerin talebi daha güçlü şekilde korumayı başardığını gösterdi.

ANTALYA'DA SEZON TEMKİNLİ BAŞLADI

Turizmin önde gelen şehirlerinde de farklı performanslar dikkat çekti.

İstanbul: yüzde 53,30

yüzde 53,30 Antalya: yüzde 37,51

yüzde 37,51 İzmir: yüzde 30,79

yüzde 30,79 Aydın: yüzde 30,30

yüzde 30,30 Muğla: yüzde 24,89

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da doluluk oranı yüzde 37,51 seviyesinde kaldı. Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi turizm ekonomisinin güçlü olduğu ilçelerde faaliyet gösteren işletmeler açısından yaz aylarında oluşacak rezervasyon trafiği kritik önem taşıyor.

Özellikle bölge ekonomisi, istihdam, ulaşım, restoran işletmeleri ve küçük esnaf üzerinde turizm hareketliliğinin doğrudan etkisi bulunuyor. Yaz sezonunda beklenen talebin oluşmaması halinde bölgesel ekonomik yansımaların daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

SEKTÖR GÖZÜNÜ YAZ SEZONUNA ÇEVİRDİ

Turizm sektörü şimdi Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki rezervasyon performansına odaklanmış durumda. Yaz döneminde beklenen hareketliliğin gerçekleşmemesi halinde 2026 yılının turizm sektörü açısından zorlu bir yıl olarak kayıtlara geçebileceği değerlendiriliyor.

Özellikle Antalya bölgesindeki işletmeler, son dakika rezervasyonları ve Avrupa pazarından gelecek talebin yaz sezonunun genel performansını belirleyeceğini ifade ediyor.