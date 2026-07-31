Antalya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Antalya Bisiklet Turizmi' toplantısında, kentin alternatif turizm potansiyelini artıracak yeni projeler masaya yatırıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle düzenlenen zirvede, destinasyonun uluslararası tanıtımına yönelik stratejiler değerlendirildi. Toplantıya damga vuran konu ise Kemer'de hayata geçirilen geniş çaplı bisiklet rotaları projesi oldu.

TÜRKİYE'NİN İLK ENDURO ROTASI

Meclis Üyesi Cansın Efir'in toplantıda aktardığı bilgilere göre, Kemer'de deniz seviyesinden başlayarak Beydağları'nın zirvelerine kadar uzanan toplam bin kilometrelik bir bisiklet ağı oluşturuldu. Farklı zorluk derecelerine sahip 26 adet yol ve dağ bisikleti parkurunu barındıran proje, bölgenin antik kentlerini, yaylalarını ve koylarını birbirine bağlıyor. Bu ağ içinde en çok öne çıkan parkurun ise 33 kilometre uzunluğundaki Tahtalı Dağı rotası olduğu belirtildi. Bu parkur, Türkiye'nin ilk Enduro Dağ Bisikleti rotası olma özelliğini taşıyor.

ALTERNATİF TURİZMDE YENİ BİR MODEL Mİ?

Kemer'in geleneksel deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra spor turizmine de ağırlık vermesi, turizmi on iki aya yayma hedefindeki tüm Antalya havzası için dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. Alanya gibi benzer coğrafi avantajlara sahip ilçelerin de yakından takip ettiği bu tür alternatif turizm hamlelerinin, bölgenin uluslararası rekabet gücünü artırması muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi tanıtım platformu GoTürkiye web sitesinde de yayımlanan parkurlar, Antalya'daki en kapsamlı bisiklet rotaları olarak uluslararası vitrine çıkarıldı. Efir, projenin hayata geçirilmesinde eski AR-GE

Sorumlusu Ömer Nizam ve ekibinin büyük emeği olduğunu vurgulayarak sektörel iş birliğinin önemine dikkat çekti.