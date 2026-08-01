Festival alanında sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Futbol ve voleybol karşılaşmalarıyla başlayan spor etkinliklerinde takımlar mücadele ederken, vatandaşlar da hazırlanan sahalarda spor yaparak festivalin enerjisine ortak oldu. Bisiklet tutkunları için kurulan Pump Track parkuru da gün boyunca çocuklardan yetişkinlere kadar birçok ziyaretçiyi ağırladı. Çocuklar için hazırlanan özel etkinlik alanında ise atölyeler, oyunlar, tiyatro gösterileri, bilim ve deney etkinlikleri ile çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Minikler doyasıya eğlenirken aileleri de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

UĞUR ÖNÜR İLE FESTİVAL COŞKUSU ZİRVE YAPTI

Gökbel’de günün akşam programı yerel sanatçıların sahne almasıyla başladı. Birbirinden güzel eserleri seslendiren sanatçılar, yaylaya gelen vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı. Gökbel’in doğal atmosferinde türküler hep birlikte söylenirken festival alanındaki coşku giderek arttı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan Uğur Önür, sevilen türküleri ve kendine özgü yorumuyla Gökbel’de unutulmaz bir geceye imza attı. Alanı dolduran vatandaşlar, Önür’ün seslendirdiği eserlere hep birlikte eşlik etti. Başkan Yardımcısı Haydar Uyar sevilen sanatçıya hediye takdiminde bulundu. Konser sırasında Uğur Önür, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i sahneye davet etti. Başkan Özçelik, Uğur Önür’e ve Gökbel’de bu güzel geceyi yaşatan sanatçılara teşekkür etti. Başkan Özçelik ile Uğur Önür’ün birlikte türkü söylemesi ise geceye renkli ve samimi anlar kattı.

SPOR MÜSABAKALARINDA YARI FİNAL VE FİNAL HEYECANI YAŞANACAK

Festival kapsamında düzenlenen futbol ve voleybol müsabakalarında da heyecan giderek yükseliyor. Gün boyunca oynanan karşılaşmaların ardından turnuvalarda artık yarı final ve final heyecanı yaşanacak.Sporseverler, yarın gerçekleştirilecek yarı final ve final karşılaşmalarında takımların mücadelesini izleyebilecek. Gökbel’de sporun rekabeti ile festivalin dostluk ve eğlence atmosferi bir arada yaşanacak.

Festivalin ikinci gününde Gökbel Yaylası, çevre mahallelerden ve Alanya’nın farklı noktalarından gelen vatandaşların yoğun katılımına sahne oldu. Gün boyunca festival alanını dolduran vatandaşlar, etkinliklere katılarak, konserleri takip ederek ve kurulan alanlarda vakit geçirerek Gökbel’in coşkusunu doyasıya yaşadı. Alanya Belediyesi ekipleri de festival alanında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, temizlik, güvenlik, ulaşım ve diğer hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Gelenek, kültür, spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren 20. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, hafta sonu da birbirinden renkli programlarla devam edecek. Yarın gerçekleştirilecek futbol ve voleybol müsabakalarının yanı sıra festival alanın Off-road gösterisi, bisiklet şovu ve birbirinden renkli etkinlikler de vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.