CHP'de yaşanan istifaların ardından Antalya genelinde boşalan ilçe başkanlıklarının yeniden yapılandırılması sürüyor. Şimdiye kadar 8 ilçeye yeni başkan atanırken, gözler Alanya İlçe Başkanlığı için verilecek karara çevrildi.

31 Temmuz 2026 itibarıyla Alanya İlçe Başkanlığı koltuğu boş bulunuyor. CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Alanya için yürütülen değerlendirme sürecine ilişkin, "Haftaya Alanya için bir değerlendirme çıkar." açıklamasını yaptı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

CHP Antalya İl Başkanlığı'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından boşalan ilçe başkanlıklarının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Nail Kamacı'nın görevden alınmasının ardından il başkanlığı görevine Hasan Şahin getirildi. İstifalar sonrası boşalan ilçe başkanlıkları da kademeli olarak yeniden yapılandırılıyor.

Alanya'da ilçe yönetimini bu süreçte geçici olarak Kemal Deke yürütüyor. İlçe başkanlığı için 4 ila 5 ismin değerlendirildiği belirtiliyor. Kulislerde Coşkun Karadağ ve Ali Hancı'nın isimleri öne çıksa da, Alanya İlçe Başkanlığına ilişkin herhangi bir atama henüz kesinleşmedi.

GÖZLER ALINACAK KARARDA

CHP Antalya örgütünde yürütülen yeniden yapılanma kapsamında Alanya için verilecek kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. Ancak şu an itibarıyla ilçe başkanlığı görevine yapılmış resmî bir atama bulunmuyor ve değerlendirme süreci devam ediyor.