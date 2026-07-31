AK PARTİ

​Alanya siyaset arenasında her hafta olduğu gibi bu hafta da hareketli bir tempo geride kalırken, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı yürüttüğü yoğun saha ve parti içi çalışmalarla haftaya damga vurdu. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı yönetimindeki teşkilat hem geleneksel etkinliklere katılım sağladı hem de Alanya genelinde yaşanan orman yangını felaketinde kriz yönetiminin merkezinde yer aldı.

​SAHA VE YAYLA ÇALIŞMALARI

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, hafta sonu mesaisini geleneksel kültürel etkinlikler ve esnaf buluşmalarıyla geçirdi. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları: 7. İpar Gülü Yörük Oyunları Kültür Şenliği ile Aliefendi Gevne Yayla Festivali'ne katılım sağlayarak vatandaşlarla bir araya geldi.

​PARTİ İÇİ DİPLOMASİ VE KABULLER

​Hafta içi mesaisini ilçe binasında hızlandıran teşkilat, kurumsal istişarelere ve konuk ağırlamalarına ağırlık verdi: Mehmet Şarani Tavlı başkanlığında Haftalık Olağan Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleştirildi. TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Kerim Sarıkaya, TÜRSAB Alanya BTK Ofis Yönetim Uzmanı Banu Duran ve CK Akdeniz Alanya Şube Müdürü Semih Şahin ilçe binasında misafir edildi. Keçiören İlçe Teşkilat Başkanı Ahmet Er, Alanya İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek teşkilatlar arası iş birliği istişarelerinde bulundu. Partiye katılan yeni üyelerle teşkilat içi moral artırılırken, nöbetçi başkan uygulaması kesintisiz devam etti.

​ORMAN YANGINI FELAKETİ VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

​Alanya'nın Yeşilöz, Sapadere ve Fakırcalı mahallelerinde çarşamba günü yaşanan orman yangını felaketi, haftanın en kritik gündemi oldu. Devletin kurumlarıyla koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalarda AK Parti kadroları sahadan ayrılmadı. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve teşkilat mensupları Sapadere'deki orman yangını bölgesinde bir araya gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Başkan Tavlı ve ekibi yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​ YENİ PARTİ

​Alanya siyaset arenasında Yeni Parti, Kurucu İlçe Başkanı Bülent Kandemir öncülüğünde sürdürdüğü saha çalışmaları, teşkilatlanma hamleleri ve afet bölgesindeki varlığıyla haftaya damga vuran aktörler arasında yer aldı.

​KURULUŞ VİZYONU VE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI

​Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, ilçe binasında aralıksız sürdürdüğü mesaisiyle yeni dönemin stratejilerini masaya yatırdı. Kurucu İlçe Başkanı Bülent Kandemir, liyakati esas alan, ortak aklı önceleyen ve milletin sesini siyasetin merkezine taşıyan güçlü bir yürüyüş başlattıklarını vurguladı. Başkan Kandemir, üye kayıtları ve yeni örgüt yapılanmasını hızlandıracak çalışmalar için kollar sıvandı.

​SAHA VE YAYLA ŞENLİKLERİ BULUŞMALARI

​Saha çalışmalarından kopmayan Yeni Parti kadroları, vatandaşlarla bir araya gelerek kentin geleneksel etkinliklerinde yer aldı.

​Başkan Bülent Kandemir ve ekibi, Günercik Yaylası Şenlikleri'ne Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla katıldı. Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile Aliefendi Mahallesi Geyve Yayla Şenliği'ne katılarak saha faaliyetlerini sürdürdü.

​İL BİNASI AÇILIŞ COŞKUSU, ORMAN YANGINI FELAKETİ VE SAHA İNCELEMELERİ

​Yeni Parti teşkilatı, kurumsal yapılanmasında önemli bir eşiği geride bırakarak resmi açılış coşkusunu yaşadı. Başkan Bülent Kandemir ve ekibi, Yeni Parti Antalya İl Binası'nın açılışını Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Mustafa Erdem ve İl Başkanı Nail Kamacı ile gerçekleştirdi.

​Çarşamba günü yaşanan orman yangını felaketinde Yeni Parti de kriz anında sahada yerini aldı: Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyen Kandemir, tüm ekiplere ve Alanya halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

​ MHP

​Alanya siyasetinin hareketli aktörlerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan liderliğinde yoğun bir hafta geçirdi.

​SOSYAL ETKİNLİKLER VE YAYLA ŞENLİKLERİ

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, halkla iç içe olma geleneğini sürdürdü. Başkan Türkdoğan ve yönetimi, Kaçmar ve Yıldırım ailelerinin düğün merasimlerine katıldı. İpar Gülü Yörük Oyunları Kültür Şenlikleri ile 14. Gevne Yayla Şenlikleri'ne; İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Gündoğmuş İlçe Başkanı Raziye Yüksel, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Öz, önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda partili katıldı.

​TEŞKİLAT BULUŞMALARI VE 2029 HEDEFLERİ

​Başkan Türkdoğan ve yönetimi, Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Sadullah Güneş ile bir araya geldi; geleceğe yönelik hedefler masaya yatırıldı. Tarihi Kızılkule’ye asılan üç hilalli bayrak, 2029 yerel seçimleri için hedefin simgesi oldu. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

​GENİŞ KATILIMLI HAYIRLI OLSUN KABULLERİ, ORMAN YANGINI FELAKETİNDE SAHA DESTEĞİ

Hafta boyunca Tamer Musluoğlu, Serkan Aktaş, S. Hüseyin Ünal, Kerim Sarıkaya, Adem Murat Yücel, Mehmet Hacıbektaşoğlu ve çok sayıda muhtar ile oda başkanı Başkan Türkdoğan'ı ziyaret etti. Alanya'daki orman yangını felaketinde MHP teşkilatı kriz bölgesine akın etti. Yangın bölgelerine giderek söndürme ve soğutma çalışmalarını takip eden Başkan Türkdoğan ve yönetimi haftayı yoğun bir tempoda tamamladı.

​ CHP

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde yaşanan olağanüstü gelişmeler, haftanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

​TOPLU İSTİFALAR VE YÖNETİM BOŞLUĞU

​Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Örgütü, köklü idari gelişmelerle sarsıldı. Alanya İlçe Örgütü'nün aldığı toplu istifa kararı, ilçe siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Toplu istifaların ardından yeni ilçe başkanının henüz atanmamış olması, partinin Alanya'daki olağan faaliyetlerinin ve saha çalışmalarının durmasına neden oldu.

​ İYİ PARTİ

​Alanya siyasetinin aktif partileri arasında yer alan İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er yönetiminde parti içi diplomasiyi ve saha çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürdü.

​İL TEŞKİLATINDAN STRATEJİK ZİYARET VE YAYLA ŞENLİKLERİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, il yönetimiyle gerçekleştirdiği istişareler ve kültürel etkinliklerle sahadaki varlığını güçlendirdi. Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya, İl Sekreteri Recep Yılmaz, İl Teşkilat Başkanı Mehmet Ilya ve İl Başkan Yardımcısı Yusuf Esen Alanya İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek Alanya, Antalya ve ülke siyasetini masaya yatırdı.

​İlçe Başkanı Hilmi Er ve yönetimi, hafta sonu 7. İpar Gülü Yörük Oyunları Kültür Şenliği ile Aliefendi Köyü Gevne Yayla Şenlikleri'ne katılarak vatandaşlarla bir arada oldu ve geleneksel Yörük kültürüne güçlü bir destek verdi.

​MUHTAR BULUŞMALARI VE ULUSLARARASI TEMASLAR

​Hafta boyunca ilçe binasında önemli isimleri ağırlayan İYİ Parti teşkilatı, yerel sorunlar ve ülke gündemine dair görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Er; Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Savaş ile Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğan'ı teşkilatta ağırladı. İYİ Parti Amerika Birleşik Devletleri Temsilciliği Başkanı Ahmet Cavas Alanya teşkilatını ziyaret etti. Görüşmede Alanya ve ülke gündeminin yanı sıra partinin uluslararası yapılanmasının ülkeye katkıları konuşuldu. Ayrıca Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Abdullah Sert makamında ziyaret edilerek başarı dilekleri iletildi.

​ORMAN YANGINI FELAKETİNDE SAHA TAKİBİ

​Alanya'nın Fakırcalı, Sapadere, Çamlıca ve Beldibi mahallelerinde meydana gelen orman yangını felaketi, İYİ Parti teşkilatının da öncelikli gündem maddesi oldu. Felaket haberinin ardından bölgeye giden Başkan Hilmi Er ve yönetimi, mahalleleri ziyaret ederek söndürme ve soğutma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Er ve yönetimi hem saha hem de parti içi yoğun bir çalışma temposuyla haftayı tamamladı.

​ SAADET PARTİSİ

​Alanya siyasetinin ilkeli duruşuyla bilinen Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca yönetiminde yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​EKONOMİ, TARIM VE DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, ülke ve dünya gündemine dair yaptığı eleştiriler ve net açıklamalarla dikkat çekti. Başkan Hüseyin Sarıca, iktidarın ekonomi ve tarım politikalarını eleştirerek, bilhassa üreticiyi ve esnafı vuran yüksek faiz politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Körfez bölgesinde yaşanan gelişmelere de duyarsız kalmayan Sarıca, İran’a olan desteğini yineleyerek ABD ve İsrail’in bölgedeki politikalarını kınadı. Teşkilat, ulusal ve uluslararası meselelerdeki aktif tavrını bu hafta da sürdürdü.

​ORMAN YANGINI FELAKETİ VE KALICI ÖNLEM ÇAĞRISI

​Alanya'yı etkisi altına alan orman yangını felaketi sonrasında sahada ve kamuoyunda değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi, hayati uyarılarda bulundu. Sapadere, Beldibi, Fakırcalı ve Yeşilöz mahallelerindeki yangınların kontrol altına alınmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Sarıca, en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı. Yanan her ağacın geleceğimizden eksilen bir nefes olduğunu belirten Sarıca; Orman İşletme Müdürlüğü personeline, itfaiyeye, Alanya Belediyesi'ne, kurumlara, gönüllülere, köylülere, çiftçilere ve muhtarlara teşekkür ederek yoğun bir haftayı tamamladı.

​ YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Alanya siyasetinde çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar öncülüğünde yoğun bir haftayı geride bıraktı. Teşkilat içi koordinasyonu güçlendiren ve mahalle yapılanmalarına ağırlık veren parti, Alanya'nın yerel sorunlarını ve ekonomik gelişmeleri masaya yatırdı.

​OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE SAHA PLANLAMALARI

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, kurumsal çalışmalarını ve gelecek dönem stratejilerini hız kesmeden sürdürdü. İlçe Başkanı Burhan Dündar başkanlığındaki haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında Alanya’nın güncel sorunları ayrısıyla ele alındı. Toplantıda ilçe teşkilatının saha çalışmaları planlanırken, tabandaki gücü artırmak amacıyla mahalle bazlı teşkilatlanma faaliyetlerinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

​AKTİF SİYASET VE YEREL GÜNDEM

​Parti içi hazırlıkların yanı sıra Alanya'nın genel sorunlarına duyarlılık gösteren Yeniden Refah Partisi, sahadaki etkinliğini artırma sinyali verdi. Başkan Burhan Dündar, saha çalışmaları ve teşkilat planlamalarının yanı sıra Alanya gündemindeki yerel sorunları da yakından takip etti.

​Başkan Dündar, partinin Alanya siyasetinde daha aktif bir rol üstleneceği mesajını vererek haftayı tamamladı.

​ ANAHTAR PARTİ

​Alanya siyasetinde dinamik adımlarla öne çıkan Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Abdullah Akkuş öncülüğünde yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​İL İSTİŞARELERİ VE YAYLA ŞENLİKLERİ BULUŞMALARI

​Anahtar parti teşkilatı, il yönetimiyle uyumlu çalışmaları ve kültürel etkinliklerdeki aktif varlığıyla sahada boy gösterdi. İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Anahtar Parti Antalya İl Başkanlığı bünyesinde düzenlenen Olağan İlçe Başkanları Toplantısı'na katılarak parti politikalarını ve yerel stratejileri masaya yatırdı. Başkan Akkuş ve yönetimi, Aliefendi Gevne Yayla Şenlikleri'ne tam kadro katılım sağlayarak vatandaşlarla gönül bağını güçlendirdi. İncekum Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği İpar Gülü Yörük Yayla Şenliği'nde de yer alan Akkuş, Yörük kültürünün yaşatılmasının ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekerek milletle omuz omuza yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

​ORMAN YANGINI FELAKETİNDE SAHA ÇIKARMASI

​Hafta boyunca parti içi koordinasyon ve saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Anahtar Parti teşkilatı, Alanya'yı sarsan afet durumunda da sahada aktif rol aldı. Fakırcalı, Çamlıca, Beldibi ve Sapadere bölgelerinde etkili olan orman yangını alanlarına çıkarma yapan Anahtar Parti kadroları, söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip etti. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen teşkilat, zor günlerinde Alanya halkının yanında durarak dayanışma sergilediği yoğun haftayı tamamladı.

​ ZAFER PARTİSİ

​ ​Alanya siyasetinde sert ve net açıklamalarıyla dikkat çeken Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu ve ekibinin öncülüğünde yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​PARTİ İÇİ ÇALIŞMALAR VE BASIN AÇIKLAMALARI

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, kurumsal faaliyetlerini ve siyasi gündem değerlendirmelerini aralıksız sürdürdü. İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu ve ekibi, hafta boyunca parti içi çalışmalarına ağırlık vererek teşkilat içi koordinasyonu güçlendirdi. Türkiye ve Alanya gündemine dair yaptığı dikkat çekici basın açıklamalarıyla öne çıkan Türkoğlu, yerel meselelerde partisinin net duruşunu kamuoyuyla paylaştı.

​ORMAN YANGINI FELAKETİ VE SAHA İNCELEMELERİ

​Alanya'da yaşanan büyük orman yangını felaketinin hemen ardından soluğu afet bölgesinde alan Zafer Partisi kadroları, sahada aktif rol üstlendi. Sapadere Mahallesi'nde başlayarak kuvvetli rüzgârın etkisiyle Fakırcalı Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını sonrasında bölgeye giden Başkan Türkoğlu, söndürme ve tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Alevlerle mücadele ederken canlarını hiçe sayan Orman Genel Müdürlüğü personeline, itfaiye ekiplerine, AFAD’a, jandarmaya, belediye çalışanlarına, gönüllülere ve destek veren tüm vatandaşlara şükranlarını sunan Türkoğlu, yoğun bir haftayı parti içi ve saha çalışmalarıyla tamamladı.

​ GELECEK PARTİSİ

​Gelecek Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, bu hafta ülke genelindeki önemli siyasi gelişmeler ve veda mesajıyla gündemde yer aldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kapatılarak aktif siyasetten ayrılacağını açıklaması gündem oldu. Yıldız Serdaroğlu yayımladığı basın açıklamasında, doğru ve ilkeli duruşlarını siyaset ötesinde de sürdüreceklerini açıkladı. Alanya siyasetinin tek kadın ilçe başkanı olan Yıldız Serdaroğlu, yapıcı siyaset üslubuyla Alanya siyasetinde derin bir iz bıraktı. (Sudi Çandır)