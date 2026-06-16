ASLEN Mahmutseydili olan Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, Mahmutseydi'nin Karanlıkdere bölgesinde 20 gündür su olmadığını belirterek "Vatandaşlarımız çok zor durumda. Yaklaşık 1 aydır çözüm arıyorlar. Bahsedilen bölge hem Mahmutseydi'den hem de Alanya merkezden su hattı almasına rağmen her iki hattan da içme suyu alamıyoruz. Sıcak havanın etkili olmaya başladığı şu günlerde vatandaşlar mağdur. En insani hakları olan suyu istiyorlar" dedi.

'BU ÇAĞDA SUSUZLUK ÇOK ÜZÜCÜ'

Oğuz Hoca, Mahmutseydi'de yaşanan su sorununun artık çözüme kavuşması gerektiğini belirterek, "Yıl 2026. Bu çağda hala susuzluktan dertli oluşumuz çok üzücü. Su, en insani haktır. Bu sıcak yaz günlerinde susuzluk kolay değil. Başta Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT yetkilileri olmak üzere ilgililerden acil çözüm istiyoruz" dedi.

'PAŞA'NIN KÖYÜNE BU MU REVA GÖRÜLDÜ?'

Oğuz Hoca, "Tüm mal varlığını vakfı aracılığıyla Alanya'ya bağışlayan Hamdullah Emin Paşa'nın köyüne bunu mu reva gördüler? Şu sıcak yaz günlerinde Mahmutseydi'ye su verilememesi çok üzücü. İnsanlar duş alamıyor, bulaşık yıkayamıyor. Yetkililere Yeni Alanya aracılığıyla bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Mahmutseydi halkı çözüm istiyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi