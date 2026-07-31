Küresel dijital konaklama platformlarının Türkiye pazarında yeniden faaliyet göstermesine olanak tanıyacak yasa teklifi hazırlıklarında sona gelindi. Bloomberg'in üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, uluslararası şirketlerin elektronik ticaret kurallarını belirleyen tasarı kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınacak. Düzenleme, yabancı platformların belirli mali ve hukuki şartları yerine getirerek sisteme dahil olmasını hedefliyor.

TEMSİLCİLİK VE 5 MİLYON LİRA ŞARTI

Hazırlanan taslağa göre, uluslararası rezervasyon ağlarının Türkiye'de hizmet verebilmesi için resmi bir temsilcilik açması zorunlu tutulacak. İlgili şirketler her iki yılda bir yenilenmesi gereken bir faaliyet izni alacak. Bu belgenin bedeli 5 milyon lira olarak belirlenirken, rakamın ilerleyen dönemlerde güncellenebileceği ifade ediliyor.

Mali yükümlülükler sadece lisans ücretiyle sınırlı kalmayacak. Yabancı platformlar Türkiye'de dijital hizmet vergisi mükellefi yapılarak elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilecek. İşletmeler ayrıca, cirolarının on binde 5'ini Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) aktarmakla yükümlü olacak. Rekabeti korumak amacıyla şirketlerden algoritmalarını şeffaf hale getirmeleri ve tekel oluşturacak adımlardan kaçınmaları istenecek.

YENİ DÜZENLEME SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Getirilen kurallar, konaklama tesislerine alternatif bir pazar alanı açarken komisyon bazlı rekabeti de yeniden şekillendiriyor. Tasarıda yabancı platformların Türkiye'deki satışlarından alabileceği maksimum komisyon oranı yüzde 17 ile sınırlandırılıyor. Haberde yerli firmaların komisyon oranlarının yüzde 20 seviyesinde olduğu belirtilirken, yeni tavan uygulamasının piyasadaki fiyatlandırma dengelerini değiştirmesi öngörülüyor. Öte yandan, uluslararası ağların paket tur satışı yapması yasaklanacak; bu platformlar yalnızca konaklama, ulaşım bileti ve transfer hizmeti verebilecek. Oteller ise bu platformların yanı sıra mevcut satış kanallarını kullanmaya devam edecek.