Almanya'da hava sıcaklıklarının 40-41 derece seviyelerine ulaşması, ülke genelinde ciddi can kayıplarına yol açtı. Robert Koch Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayının başından bu yana aşırı sıcaklara bağlı olarak toplam 9 bin 800 kişi yaşamını yitirdi.

ÖLÜMLERİN BÜYÜK KISMI BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİ

Kayıtlara geçen veriler, yaz aylarının ortasında tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Nisan başından 12 Temmuz'a kadar olan süreçte 7 bin 900 can kaybı rapor edilirken, sıcaklıkların zirve yaptığı 13 ile 19 Temmuz arasındaki sadece bir haftalık dönemde 1900 kişi hayatını kaybetti.

RİSK GRUBUNDAKİLER İÇİN TEHLİKE BÜYÜYOR MU?

Açıklanan raporlar, yüksek sıcaklıkların özellikle ileri yaş grubundaki bireyleri daha fazla etkilediğini gösteriyor. Hayatını kaybedenlerin 5 bin 420'sinin 85 yaş ve üzerinde olduğu belirtildi. Uzmanlar, aşırı sıcakların kalp-damar, akciğer, solunum yolu ve böbrek hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları tetikleyerek ölüm riskini doğrudan artırdığı konusunda uyarıyor.