Antalya'da hava sıcaklıklarının ve yüksek nemin bunaltıcı seviyelere ulaşması, vatandaşları alternatif serinleme alanlarına yöneltiyor. Deniz suyunun dahi ferahlamaya yetmediği bu dönemde; şelaleler, yaylalar, kanyonlar ve mağaralar doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk durağı oluyor. Hafta sonu planlarını serin bölgelere göre şekillendiren bölge halkı, kentin dört bir yanındaki doğal güzelliklere akın ediyor.

ANTALYA'NIN EN SERİN İLÇELERİ HANGİLERİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre açıklanan tabloya bakıldığında, kentin en düşük sıcaklık değerlerine sahip bölgeleri Saklıkent, İbradı, Akseki ve Korkuteli olarak sıralanıyor. Şehir merkezindeki yakıcı havadan uzaklaşmak isteyenler için bu lokasyonlar, rahat bir nefes alma imkanı tanıyor. Yayla kültürüyle öne çıkan bölgede, özellikle Feslikan ve Gömbe yaylaları temiz dağ havasıyla tercih ediliyor. Akdağ eteklerindeki Gömbe Yaylası soğuk pınarları, elma bahçeleri ve Yeşilgöl manzarasıyla öne çıkarken; Feslikan Yaylası yüksek rakımı ve kent merkezine yakınlığıyla yoğun ilgi görüyor.

ŞELALE VE KANYONLARDA HANGİ AKTİVİTELER YAPILABİLİYOR?

Su kenarında vakit geçirmeyi tercih edenler; Yukarı Düden, Kurşunlu, Manavgat ve Gizli Cennet (Değirmendere) şelalelerine yöneliyor. Çam ağaçları arasındaki küçük göletleriyle Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı huzurlu bir ortam sunarken, Manavgat Şelalesi geniş debisi ve gölgelikli çay bahçeleriyle dinlenme fırsatı yaratıyor. Manavgat'ın Halitağalar Mahallesi'ndeki Gizli Cennet Şelalesi ise turkuaz renkli doğal havuzlarında serbestçe yüzme imkanı tanıyor.

DOĞAL KLİMA ETKİSİ YARATAN BÖLGELER NERELER?

Yıl boyunca sabit ve düşük sıcaklık derecelerini koruyan Karain ve Dim mağaraları, sıcaklığın zirve yaptığı günlerde adeta doğal bir klima görevi üstleniyor. Sarkıt ve dikitleriyle büyüleyen Dim Mağarası ile binlerce yıllık geçmişe sahip Karain Mağarası ziyaretçilere tarihi bir serinlik sunuyor. Uzmanlar, dışarıdaki kavurucu sıcaklık ile mağara içindeki serin hava arasındaki ani ısı farkına karşı ziyaretçilerin tedbirli olmalarını, kanyon ve şelale yürüyüşlerinde ise ıslak zeminde kaymayan uygun ayakkabılar tercih etmelerini öneriyor.

KANYONLARDAKİ MACERA VE TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Kemer'deki Göynük Kanyonu, Konyaaltı'na bağlı Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki Kapuz Kanyonu ve Manavgat sınırlarındaki Köprülü ile Tazı kanyonları macera arayanları bekliyor. Yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda ve 100 metreyi aşan kayalıklara sahip Köprülü Kanyon'da rafting yapılırken; şehir merkezine 105, Manavgat'a 60 kilometre uzaklıktaki Tazı Kanyonu 400 metreyi bulan dik yamaçlarıyla görsel bir şölen sunuyor. Sosyal medyada 'Antalya'nın gizli akvaryumu' olarak bilinen Kapuz Kanyonu ise el değmemiş doğasıyla dikkat çekiyor. Alanya ve Antalya kıyılarındaki bunaltıcı nemden kaçanların iç kesimlere yönelmesi, bölgedeki alternatif turizm hareketliliğini sezon boyunca canlı tutuyor.