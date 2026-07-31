Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı ikinci çeyrek turizm istatistikleri, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında ve turizm gelirlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Nisan-Haziran döneminde turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar seviyesine geriledi. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı ise yüzde 5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye düştü.

Ziyaretçilerin harcama profillerine bakıldığında, toplam gelirin 15 milyar 655 milyon 868 bin dolarlık kısmı doğrudan ziyaretçilerden sağlandı. Kalan 209 milyon 471 bin dolar ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerin Türkiye'de yaptıkları harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar oluştururken, paket tur ödemeleri 4 milyar 722 milyon dolar olarak kaydedildi. Toplam ziyaretçilerin yüzde 16,2'sini 2 milyon 527 bin 687 kişiyle yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA YÜZDE 16,5 ARTIŞ

Yabancı turist girişlerindeki daralmaya karşın, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde belirgin bir artış yaşandı. İkinci çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı yüzde 16,5 oranında yükselerek 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı. Bu kişilerin kişi başı ortalama harcaması 863 dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye'nin turizm gideri yüzde 7,4 artışla 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara çıktı.

ZİYARETÇİLER TÜRKİYE'YE HANGİ AMAÇLA GELİYOR?

İstatistiksel bağlamda incelendiğinde, Türkiye'ye yönelik seyahatlerin ağırlıklı olarak tatil ve kültür turizmi ekseninde şekillendiği görülüyor. TÜİK verilerine göre gelen ziyaretçilerin yüzde 71,3'ü gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ülkeye giriş yaptı. Bunu yüzde 16,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 6 ile alışveriş takip etti. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların yüzde 60,3'ü ise memleketlerine akraba ziyareti amacıyla geldi.

Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak hesaplandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gecelik harcaması ise 79 dolarda kaldı. Turizm gelirleri kalemleri arasında konaklama harcamaları yüzde 11,7 artış gösterirken, paket tur harcamaları yüzde 5,5 ve uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 6,1 oranında azaldı.