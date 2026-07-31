Antalya genelinde 28 ile 30 Temmuz tarihleri arasında etkili olan aşırı sıcaklar ve düşük nem, rüzgarın da şiddetlenmesiyle ciddi bir felakete dönüştü. Edinilen bilgilere göre, üç günlük süre zarfında Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Kaş, Demre, Kumluca ve Korkuteli ilçelerinde 9'u ormanlık alanda olmak üzere toplam 34 farklı yangın meydana geldi.

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar, alevlerin hızla geniş alanlara yayılmasına neden oldu. Havadan uçak ve helikopterlerin, karadan ise arazöz, itfaiye ve çok sayıda orman işçisinin katıldığı yoğun müdahaleler günlerce devam etti.

ALANYA'DA 305 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Alanya sınırları içerisinde yer alan Sapadere'de başlayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine sıçradı. Güvenlik amacıyla bu üç bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yetkililerin aktardığı verilere göre, Alanya'daki yangınlar 30 Temmuz akşamı büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede toplam 305 dönüm arazi yangından zarar gördü.

DİĞER İLÇELERDEKİ BİLANÇO NEDİR?

Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde başlayan ve Belen'e uzanan yangın da yerleşim yerlerini tehdit ettiği için bölge halkı ve tatilciler güvenli alanlara nakledildi. Kumluca'da 23'ü Yazır, 4'ü Belen'de olmak üzere ev, ahır ve depolardan oluşan 27 yapının hasar gördüğü ve 59 hektar alanın yandığı tespit edildi. Kaş Kalkan Üzümlü'de başlayan yangın ormanlık alanda tahribat yaratırken; Demre, Gazipaşa, Korkuteli, Manavgat ve Serik'teki alevler ekiplerin müdahalesiyle aynı gün içinde söndürüldü.

DOĞAL YAŞAM VE BÖLGESEL RİSKLER

Yangın bölgelerinde mahsur kalan çok sayıda sahipli ve sahipsiz hayvan, gönüllüler ile ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarılarak veteriner kliniklerinde tedavi altına alındı. Akdeniz havzasında yaz aylarında artan sıcaklık ve şiddetli rüzgar kombinasyonunun, ormanlık alanlar ile yerleşim yerleri arasındaki tampon bölgelerde yarattığı bu risk, yerel yönetimlerin ve vatandaşların acil eylem planlarına ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.