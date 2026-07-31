ALANYA'DA Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali kapsamında düzenlenen Gökbel Futbol Turnuvası, çekişmeli karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. Bu yıl 8 takımın mücadele ettiği turnuvada sahaya çıkan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Futbol Takımı, ilk maçında Dim Mahallesi karşısında etkili bir performans ortaya koyarak sahadan 4-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bıraktı.

RAKİP YAYLALI MAHALLESİ

İlk turu farklı skorla geçen Alanya Fenerbahçeliler Derneği, yarı finalde Yaylalı Mahallesi ile karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadelede kazanan ekip adını finale yazdıracak. Takım, ortaya koyduğu mücadeleci futbolu yarı finalde de sürdürerek kupaya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

SAHADA GÜÇLÜ MESAJ VERDİ

Dim Mahallesi karşısında hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki disiplinli oyunuyla dikkat çeken sarı-lacivertliler, turnuvanın favori ekiplerinden biri olduklarını ilk karşılaşmada gösterdi. Teknik ekip ve futbolcular, farklı galibiyetin moral ve motivasyonlarını artırdığını ifade ederken, gözlerini tamamen yarı final mücadelesine çevirdi.

HEDEF KUPAYI KALDIRMAK

Turnuvaya şampiyonluk parolasıyla başlayan Alanya Fenerbahçeliler Derneği Futbol Takımı, Gökbel'de kupayı kaldırarak organizasyonu zirvede tamamlamak istiyor. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada şimdi tüm gözler, sarı-lacivertli ekibin Yaylalı Mahallesi ile oynayacağı yarı final karşılaşmasına çevrildi. Kazanan ekip, Gökbel Futbol Turnuvası'nın finalinde şampiyonluk için sahaya çıkacak.