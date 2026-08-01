Antalya Körfez gazetesinin aktardığı habere göre, turizm başkentindeki yüksek yaşam maliyetleri vatandaşları ekonomik alternatiflere yöneltiyor. Hafta sonunu bütçesini sarsmadan geçirmek isteyenler için Antalya merkez ve ilçelerinde giriş ücreti ödemeden ziyaret edilebilecek tarihi mekanlar, parklar ve müzeler öne çıkıyor.

MURATPAŞA'DA TARİH VE DOĞA İÇ İÇE

Şehrin kalbi konumundaki Muratpaşa ilçesinde yer alan Kaleiçi, dar taş sokakları ve geleneksel mimarisiyle ücretsiz bir tarih turu imkanı sunuyor. Ziyaretçiler kendi hazırladıkları içeceklerle deniz manzaralı noktalarda mola verebiliyor. Kaleiçi'nin hemen alt kısmındaki Yat Limanı ise mendirek yürüyüşleri ve tekne manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Yine Muratpaşa sınırları içindeki Karaalioğlu Parkı, falezler üzerinden Akdeniz ve Beydağları'nın panoramik manzarasını sunuyor. Hıdırlık Kulesi'ne ev sahipliği yapan bu köklü park, gün batımını izlemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada bulunan Düden Park da görsel bir şöleni ücretsiz olarak vatandaşlara sağlıyor.

KONYAALTI'NDA DENİZ VE SERİNLİK MOLASI

Bölgenin en yoğun noktalarından Konyaaltı Sahili, deniz keyfini bedava yaşamak isteyenleri ağırlıyor. Sahil Yaşam Parkı çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlar, evden getirdikleri yiyeceklerle sahilde piknik yapıp doğrudan denize girebiliyor. Öte yandan, sıcak yaz günlerinde açık alanlarda bunalanlar için kentin farklı noktalarındaki alışveriş merkezleri, serinleme ve dinlenme alanları olarak alternatif oluşturuyor. Özellikle çocuklu aileler, bu sayede dışarıda yeme-içme masrafını ortadan kaldırarak sosyal hayata katılmaya devam ediyor.

ANTALYA VE İLÇELERİNDE ÜCRETSİZ HANGİ MÜZELER VAR?

Kültür turizmini tercih edenler için Müzekart dahi gerektirmeyen tamamen ücretsiz müze seçenekleri bulunuyor. Bu kapsamda Antalya Atatürk Evi Müzesi, Antalya Etnografya Müzesi ve Mevlevihane Müzesi merkezde ziyaretçilerini bekliyor.

Çevre ilçelerde ise Alanya Atatürk Evi Müzesi, Elmalı Müzesi ve Manavgat sınırları içindeki Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi giriş ücreti alınmadan gezilebiliyor. Hem yerel halk hem de yerleşik yabancılar, bu kültürel rotaları değerlendirerek bütçe dostu bir hafta sonu planı yapabiliyor.