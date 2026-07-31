Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy'un aktardığı bilgilere göre, Türkiye bu yılın ilk yarısında toplam 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk çeyreğindeki güçlü başlangıca rağmen, ikinci çeyrekte yaşanan jeopolitik gerilimler nedeniyle genel tabloda küçük çaplı bir daralma kaydedildi.

Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte turizm geliri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,2 artış göstererek 9,8 milyar doları aşmıştı. Bu dönemde ülkeye 9,2 milyon turist giriş yaparken, kişi başı gecelik ortalama harcama 102 dolar seviyesine ulaştı. Ancak 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 26 milyon 389 bin ziyaretçi sayısına kıyasla, 2026'nın aynı döneminde yüzde 2,4 oranında bir düşüş yaşandığı bildirildi.

BÖLGESEL KRİZLER VE TURİZME ETKİSİ

Bakanlık açıklamasına göre, yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen İran-Amerika-İsrail eksenli bölgesel gerilimler, uluslararası seyahat talepleri üzerinde baskı oluşturdu. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve hava trafiğindeki kapanmaların, tur operatörlerinin programlarını doğrudan değiştirdiği ifade edildi. Krizlere karşı 2018 yılından bu yana bağışıklık kazanıldığını belirten Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla alternatif pazarlara yöneldiklerini vurguladı.

Sürecin yönetilmesinde uluslararası etkinliklerin payına da dikkat çekildi. Andrea Bocelli ve Scorpions gibi dünyaca ünlü isimlerin konserleri ile UEFA

Avrupa Ligi Finali ve 2027'de geri dönecek olan Formula 1 organizasyonları, Türkiye'nin uluslararası arenada güvenli bir destinasyon olarak konumlanmasına katkı sağladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BEKLENTİLER NELER?

En zorlu dönemin geride kaldığını belirten yetkililer, temmuz ayı kapı giriş verileriyle birlikte sektörün yeniden pozitif büyüme ivmesi yakaladığını açıkladı. Açıklanan bu ulusal toparlanma beklentisi, ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayanan Antalya ve Alanya bölgesinde de yakından takip ediliyor. Özellikle TGA'nın alternatif pazarlardaki tanıtım faaliyetlerinin, Akdeniz çanağındaki konaklama tesislerinin yaz sonu ve sonbahar doluluk oranlarına olası yansımaları sektör temsilcileri tarafından dikkatle izleniyor.

Temmuz ayına ait kesin turizm istatistiklerinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayının sonunda resmi olarak yayımlanması bekleniyor.