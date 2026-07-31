2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen turuncu-yeşilli yönetim, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Altınordu forması giyen 17 yaşındaki Bilal Demirağ ile anlaşmaya vardı.

Savunmanın gelecek vadeden ismi

Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle tanınan Altınordu altyapısında yetişen Bilal Demirağ, gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girmeyi başardı. Stoper mevkisinde görev yapan genç futbolcu, gerektiğinde sağ bekte de forma giyebilmesiyle teknik heyete önemli bir alternatif sunuyor.

Fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği, mücadeleci oyun yapısı ve oyun kurulumuna katkısıyla dikkat çeken genç savunmacının, gelişime açık yapısıyla Alanyaspor'un uzun vadeli planlamasında önemli bir yer tutması bekleniyor.

Milli takım tecrübesi bulunuyor

Alt yaş milli takımlarında da forma giyen Bilal Demirağ, genç yaşına rağmen edindiği tecrübeyle dikkat çekiyor. Milli formayla sergilediği performansın ardından Alanyaspor'un transfer listesine giren genç oyuncunun, Süper Lig seviyesinde gelişimini sürdürmesi hedefleniyor.

Gençlere yatırım sürüyor

Alanyaspor yönetimi, son yıllarda uyguladığı genç ve gelişime açık oyuncu transfer politikasıyla dikkat çekiyor. Bilal Demirağ transferi de kulübün bu vizyonunun yeni halkası olarak değerlendirilirken, genç futbolcunun hem A takımda forma rekabetine katkı sağlaması hem de gelecekte önemli bir değer haline gelmesi amaçlanıyor.

Öte yandan turuncu-yeşilli yönetimin, yeni sezon öncesinde teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya birkaç takviye daha yapmak için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.