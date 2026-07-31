Kırmızı et piyasasında son dönemde gözlemlenen kısa süreli fiyat düşüşünün yerini yeniden artışa bıraktığı bildirildi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Meclis Üyesi Ata Sönmez'in değerlendirmelerine göre, et fiyatlarında yaşanan gerileme üretim fazlalığından değil, piyasadaki genel durgunluktan kaynaklandı.

Geçtiğimiz ay 590 liraya kadar gerileyen karkas etin kilogram fiyatı, son bir haftalık süreçte tekrar yönünü yukarı çevirdi. Sönmez, piyasada 600 liranın altında ürün kalmadığını ve güncel alımların 610 lira seviyesinden gerçekleşmek zorunda kaldığını aktardı. Bu dalgalanmanın temel nedeninin piyasadaki mal yokluğu olduğu vurgulandı.

TURİZMDEKİ DURGUNLUK FİYATLARI NASIL ETKİLEDİ?

Et fiyatlarındaki geçici düşüşün arkasında, turizm sektöründeki yavaşlama ve vatandaşın alım gücündeki daralma yatıyor. Özellikle Antalya ve çevresinde esnafın satış yapmakta zorlandığı bu süreçte, otel ve restoran alımlarının azalması fiyatları kısa süreliğine aşağı çekti. Ancak yerli üretimin tek başına mevcut talebi karşılayamaması, fiyatların kalıcı olarak düşük kalmasını engelliyor.

İTHALATA BAĞIMLILIK VE KÜRESEL MALİYETLER

Türkiye'nin kırmızı ette tamamen ithalata bağımlı hale geldiğini belirten Sönmez, devletin canlı hayvan sözleşmeleri yapmasına rağmen teslimatların yılbaşından sonraya sarkacağına dikkat çekti. Yıl sonuna doğru piyasada arz boşluğu oluşması halinde, dana fiyatlarında yeni ve sert artışların yaşanmasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Küresel pazarlardaki gelişmeler de iç piyasayı doğrudan baskılamaya devam ediyor. Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi büyük üretici ülkelerde son 7-8 yıldır hayvan popülasyonunun azalmasıyla dünya piyasalarında maliyetler son iki-üç ayda yüzde 100'e yakın oranda arttı. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin uluslararası lojistik maliyetlerini katlaması da etiketlere yansıyan bir diğer önemli etken oldu.