Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Galatasaray yönetimi orta saha kurgusunda yaşanabilecek olası ayrılıklar için alternatif isimleri belirlemeye başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Gabriel Sara'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Manchester City forması giyen 28 yaşındaki Tijjani Reijnders'i gündemine aldı.

MALİYET BEKLENTİLERİ NELER?

Hollandalı orta saha oyuncusunun menajeriyle yapılan ilk temaslarda, oyuncu cephesinin yıllık 10 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu belirtildi. Galatasaray yönetiminin bu maaş seviyesini karşılamaya sıcak baktığı ifade edilirken, Manchester City'nin bonservis bedeli olarak 50 milyon Euro talep ettiği vurgulandı.

SARA'NIN SATIŞI TRANSFERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bu yüksek maliyetli operasyonun gerçekleşmesi, doğrudan Gabriel Sara'nın olası satışına bağlı bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun menajerinin önümüzdeki günlerde Premier Lig ekiplerinden resmi teklifler getirmesi bekleniyor. Yönetim, Sara için en az 30 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verecek ve elde edilen geliri Reijnders transferinde kullanmak üzere İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturacak.