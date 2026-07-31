Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yer alan ve dünyaca ünlü kaya tırmanış rotalarına ev sahipliği yapan Geyikbayırı Mahallesi'nde, yeni kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) için planlanan enerji nakil hattı endişe yarattı. Geyikbayırı Yaşam Platformu öncülüğünde 29 Temmuz'da bir araya gelen bölge sakinleri ve doğaseverler, tırmanış alanlarının zarar görmemesi adına hattın güzergahında değişiklik yapılmasını istedi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Güzle bölgesinde inşa edilen GES projesinden üretilecek elektriğin taşınması için başlatılan çalışmaların, bölgenin doğal ve sportif dokusunu olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Mahalle halkı, turizmciler ve tırmanış sporcularının katıldığı sessiz farkındalık buluşmasında, enerji yatırımlarına karşı olunmadığı vurgulandı. Ancak doğal değerleri koruyacak alternatif çözümlerin mümkün olduğuna dikkat çekildi.

ALTERNATİF TURİZMİN MERKEZİ

Platform adına değerlendirmelerde bulunan Çağla Nur İnan, Geyikbayırı'nın sadece bir mahalle değil, aynı zamanda Likya Yolu üzerinde bulunan uluslararası bir doğa turizmi merkezi olduğunu ifade etti. Ülkenin enerji ihtiyacının farkında olduklarını belirten İnan, yatırımların kamu yararı gözetilerek doğaya en az zarar verecek şekilde planlanması gerektiğini dile getirdi. Bölgenin kaya tırmanışı, kampçılık ve bisiklet rotalarıyla her yıl 25 ila 30 bin yabancı turisti konaklamalı ağırladığı, 10 ila 20 bin kişinin de günübirlik ziyaretler gerçekleştirdiği açıklandı.

PROJEDE NEDEN YER ALTI İSTENİYOR?

Geyikbayırı, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kaya tırmanışı alanlarından biri olarak biliniyor. Bu tarz niş turizm bölgelerinin korunması, Antalya'nın deniz-kum-güneş üçgeni dışındaki alternatif turizm gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Enerji hatlarının yaratacağı görsel ve fiziksel tahribatın, uluslararası sporcuların bölgeye ilgisini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Planlanan enerji nakil hattının bu hassas coğrafyanın tam içinden geçecek olmasının risklerine değinen platform üyeleri, somut bir çözüm önerisi sundu. Hattın yaklaşık 3 kilometrelik bölümünün yer altına alınması veya tamamen farklı bir alternatif güzergahın değerlendirilmesi talep ediliyor. Yetkili kurumlara yapılan çağrıda, bu makul değişikliğin hem enerji ihtiyacını karşılayacağı hem de bölgenin uluslararası turizm değerini koruyacağı vurgulandı.