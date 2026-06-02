Yunanistan, Ege Denizi'nde bulunan turistik Kerpe Adası'nda yaşanabilecek su sıkıntısına karşı olağanüstü hal kararı aldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, adadaki barajlarda su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesi ve yaz aylarında artacak tüketim beklentisi nedeniyle harekete geçildi.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı tarafından alınan kararın 3 ay süreyle geçerli olacağı bildirildi. Yetkililer, yaz sezonunda nüfusun ve turist sayısının artmasıyla birlikte su ihtiyacının önemli ölçüde yükseleceğine dikkat çekti.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Kerpe Adası'nda son dönemde yaşanan kuraklık ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle su rezervlerinde azalma yaşandığı belirtildi. Özellikle yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği adada, mevcut kaynakların talebi karşılamakta zorlanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, olağanüstü hal kararıyla birlikte su temini ve altyapı çalışmalarında bürokratik süreçlerin hızlandırılacağını, gerekli yatırımların daha kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

AMAÇ SU KRİZİNİ ÖNLEMEK

Alınan karar kapsamında su sıkıntısıyla mücadele için çeşitli tedbirlerin uygulanması planlanıyor. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması, yeni su temin yöntemlerinin devreye alınması ve mevcut altyapının güçlendirilmesi gündemde bulunuyor.

Yunan makamları, olağanüstü hal uygulamasının günlük yaşamı doğrudan etkilemeyeceğini ancak su yönetimi konusunda hızlı karar alınmasını sağlayacağını belirtti.

TURİZM SEZONU ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN KARAR

Turizm gelirlerinin önemli bölümünü adalardan elde eden Yunanistan'da, yaz sezonu öncesi alınan bu karar dikkat çekti. Uzmanlar, Akdeniz ve Ege havzasında son yıllarda etkisini artıran kuraklığın, ada bölgelerinde su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına işaret ediyor.

Kerpe Adası için alınan olağanüstü hal kararının ardından gözler, benzer sorunlarla karşı karşıya kalabilecek diğer Yunan adalarına çevrildi.