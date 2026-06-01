ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Beyaz Saray Durum Odası'nda yapılan toplantıda İran ile devam eden nükleer müzakerelere doğrudan müdahale etti. Axios ve New York Times'ın aktardığına göre, müzakere ekibinin hazırladığı taslak metni inceleyen Trump, anlaşmadaki bazı kritik maddelerin yeniden düzenlenmesi talimatını verdi.

Trump'ın itiraz ettiği noktaların başında İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ve nükleer faaliyet kısıtlamalarının ayrıntıları geliyor. ABD'li yetkililer, çerçeve metin üzerinde büyük ilerleme sağlandığını ancak başkanın kırmızı çizgilerinde taviz vermek istemediğini aktardı. Revize edilen yeni metin değerlendirilmek üzere tekrar İran tarafına iletildi. Tasnim Haber Ajansı, Tahran yönetiminin de mutabakat zaptı üzerinde kendi değişikliklerini uygulayacağını duyurdu.

TRUMP'IN KIRMIZI ÇİZGİSİ NE?

Hafta sonu Fox News televizyonuna konuşan Trump, müzakere sürecinde aceleci bir tavır sergilemeyeceklerini vurguladı. Görüşmelerin yavaş ama emin adımlarla ilerlediğini belirten ABD Başkanı, "Sahip olmam gereken tek garanti, nükleer silah olmayacağıdır" ifadelerini kullandı. Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre, uranyum zenginleştirme oranlarının net bir şekilde sınırlandırılması, müzakerelerin en önemli güvenlik bariyerini oluşturuyor.

TAHRAN YÖNETİMİ KARAR AŞAMASINDA

İran tarafında ise son taslak metnin değerlendirme süreci devam ediyor. İranlı yetkililer, nihai kararın ülke liderliğinin resmi onayına bağlı olduğunu bildiriyor. İran devlet medyası, olası bir anlaşmanın yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması gibi ekonomik kazanımlar getireceğini öne sürüyor. Ancak Beyaz Saray kaynakları, bu iddiaları henüz doğrulamadı.