2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Avrupa temsilcisi Galler ile Afrika’nın güçlü ekiplerinden Gana, uluslararası hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki takım için de Dünya Kupası öncesi önemli bir prova niteliği taşıyan mücadele, teknik heyetlere kadro planlaması ve oyuncu performanslarını değerlendirme fırsatı sunacak.

Karşılaşma, Galler’in başkenti Cardiff’te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi ekip taraftarı önünde moral ararken, Gana ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler ile Gana arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 2 Haziran 2026 Salı günü gerçekleştirilecek.

Tarih: 2 Haziran 2026 Salı

Saat: 21.45 (TSİ)

Stat: Cardiff City Stadyumu

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği mücadele, S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, platform aboneleri tarafından mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden takip edilebilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galler:

Danny Ward, Neco Williams, Joe Rodon, Ben Cabango, Connor Roberts, Ethan Ampadu, Jordan James, Harry Wilson, David Brooks, Daniel James, Brennan Johnson.

Gana:

Lawrence Ati-Zigi, Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah, Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Inaki Williams.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ÖNEMLİ PROVA

2026 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan iki ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Teknik direktörler, turnuva öncesinde oyuncuların son durumlarını gözlemleme fırsatı bulurken, özellikle genç futbolcuların performansları dikkatle takip edilecek.

Galler, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlarken, Gana ise güçlü kadrosuyla önemli bir sınav verecek. Mücadele, Dünya Kupası öncesinde iki takımın eksiklerini görmesi açısından önemli veriler sunacak.