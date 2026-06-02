Muratpaşa'da yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Cumhuriyet Mahallesi 638 Sokak'ta bulunan motosiklet tamir dükkanının sahibi olduğu belirtilen İnanç A., iddiaya göre psikolojik sorunlar nedeniyle kendisini iş yerine kilitledi.

Elinde bıçak bulunan İnanç A.'nın üzerine benzin döktüğünü gören çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, İnanç A.’nın arkadaşları da uzun süre kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sırasında İnanç A.’nın eliyle iş yerinin camını kırdığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olası bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, iş yerinin çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

30 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA İKNA EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren görüşmelerinin ardından İnanç A., ikna edilerek iş yerinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmak istenen İnanç A.’nın ambulansa binmek istemediği belirtildi.

Bunun üzerine ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra İnanç A., ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü.

BIÇAK VE ÇAKMAĞA EL KONULDU

Olayın ardından polis ekipleri tarafından İnanç A.’nın yanında bulunan bıçak ve çakmağa el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, herhangi bir yaralanma yaşanmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.