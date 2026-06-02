Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazasının acısı Alanya’da hissedilmeye devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer alan Hayriye Arıkan (Uğurkutu), bugün Alanya’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Acı haberin ardından Arıkan ailesi ve yakın çevresi yasa boğulurken, cenaze programı da netlik kazandı. Alanya’da uzun yıllardır tanınan bir isim olan Hayriye Arıkan’ın vefatı, kentte büyük üzüntü yarattı.

CENAZE BUGÜN MAHMUTLAR’DA DEFNEDİLECEK

Aile yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre merhume Hayriye Arıkan’ın cenazesi, Mahmutlar Mahallesi Cezaevi Yolu üzerindeki aile evinden alınarak saat 11.00’de Mahmutlar Cücenler Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ailenin taziyeleri cenaze töreni sırasında kabul edeceği öğrenildi. Yakınları ve sevenleri, Arıkan’a son görevlerini yerine getirmek üzere cenaze töreninde bir araya gelecek.

ALANYA’NIN TANIYAN İSİMLERİNDENDİ

Hayriye Arıkan’ın Alanya 1. Noterliği’nde görev yaptığı, aynı zamanda Alanya’nın siyasi ve ticari yaşamında tanınan isimlerden Süleyman Tığlı’nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından gelen vefat haberi, başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşları, dostları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

SARAYKÖY KAZASINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hayriye Arıkan’ın cenazesinin bugün Mahmutlar’da toprağa verilmesiyle birlikte Alanya, kazada hayatını kaybeden hemşehrisini son yolculuğuna uğurlayacak.