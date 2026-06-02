Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yarı final serisinin ilk maçında Anadolu Efes’i son saniyelerde 60-59 mağlup ederek avantajı eline geçiren Fenerbahçe Beko, serinin ikinci karşılaşmasında bir kez daha taraftarı önünde parkeye çıkacak.

Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele yarın saat 20.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, hem final yolunda hem de serinin gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

SERİDE KRİTİK MÜCADELE

Üç galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı yarı final serisinde Fenerbahçe Beko, ev sahibi avantajını kullanarak durumu 2-0’a getirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ilk maçta ortaya koyduğu savunma performansını ikinci karşılaşmada da sürdürerek finale bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor.

Öte yandan Anadolu Efes ise deplasmanda kazanarak seriye denge getirmek istiyor. Lacivert-beyazlı ekip, serinin İstanbul’daki bölümünü eşitlikle tamamlayıp avantajı yeniden eline geçirmek için sahaya çıkacak.

İLK MAÇ NEFES KESTİ

Serinin ilk karşılaşması büyük çekişmeye sahne olmuştu. Düşük skorlu geçen mücadelede Fenerbahçe Beko, son anlarda bulduğu sayılarla rakibini 60-59 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti.

Basketbol otoriteleri, ikinci maçın da ilk karşılaşma kadar sert ve mücadele gücü yüksek geçmesini bekliyor.

FİNALİN RAKİBİ BU EŞLEŞMEDEN ÇIKACAK

Yarı final serisinin galibi, diğer eşleşmede karşı karşıya gelen Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki serinin kazananıyla finalde mücadele edecek.

Bu nedenle Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak her karşılaşma, sadece yarı final değil şampiyonluk yarışının kaderi açısından da büyük önem taşıyor.

GÖZLER ÜLKER ARENA’DA OLACAK

Türk basketbolunun son yıllardaki en önemli rekabetlerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes eşleşmesinde gözler bir kez daha Ülker Arena’ya çevrilecek. Binlerce taraftarın takip edeceği mücadelede iki takım da final yolunda kritik bir galibiyet için parkede olacak.