İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevinden ayrıldığına dair ortaya atılan söylentiler, Tahran yönetimi tarafından reddedildi. Sosyal medya platformu X üzerinden yayılan istifa iddialarına karşı ilk resmi açıklama, İranlı yetkili Tabatabai'den geldi.

İDDİALARIN KAYNAĞI VE RESMİ YANIT

Tabatabai'nin X hesabı üzerinden aktardığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın halka hizmet etme hedefinden vazgeçmesi söz konusu değil. İstifa söylentilerini kesin bir dille yalanlayan yetkili, bu tür haberleri bazı yabancı medya kuruluşlarının yürüttüğü algı operasyonlarının bir devamı olarak tanımladı.

İSTİFA SÖYLENTİLERİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bölgesel gerilimlerin yüksek olduğu bir dönemde dış basın kaynaklı olarak ortaya atılan bu iddialar, İran iç siyasetini hedef alan bir hamle olarak değerlendiriliyor. Tabatabai, yabancı odakların İran halkının milli birlik ve beraberliğini bozma hedeflerine ulaşamayacağını vurguladı. Açıklamada, ülkenin iç dengelerini sarsmaya yönelik bu arzuların bir kez daha boşa çıkacağı ifade edildi.