Alanya’da yaz mevsimi etkisini güçlendirirken, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ilçede sıcaklıkları yükseltmeye başladı. Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcak hava kütlesi yalnızca Akdeniz kıyılarını değil, Türkiye'nin birçok bölgesini etkileyecek.

Turizm sezonunun yoğunlaştığı Alanya’da özellikle sahil kesimlerinde nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık daha yüksek seviyelere çıkabilecek. Haziran ayının ilerleyen günlerinde gündüz sıcaklıklarının 30 derece ve üzerine yaklaşması bekleniyor.

SICAKLIKLAR KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Uzmanlar, sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini artıracağını belirtiyor. Özellikle açık alanda çalışanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde tedbirli olması tavsiye ediliyor.

11.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi ve bol sıvı tüketilmesi öneriliyor.

GECE SAATLERİNDE DE SERİNLİK SINIRLI KALABİLİR

Sıcak hava dalgasının etkisiyle yalnızca gündüz değil, gece saatlerinde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu durum özellikle sahil bölgelerinde uyku konforunu ve günlük yaşamı etkileyebilecek. Nem oranındaki artışın da bunaltıcı hissi güçlendirmesi öngörülüyor.

VATANDAŞLARA GÜNEŞ UYARISI

Yetkililer ve sağlık uzmanları, güneş çarpması riskine karşı vatandaşların gerekli önlemleri almasını istiyor. Uzun süre güneş altında kalınmaması, düzenli su tüketilmesi ve zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması tavsiye ediliyor.