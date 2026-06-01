İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırılarının genişletilmesi için orduya resmi talimat verdi. Karar, bölgede yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının geleceğine dair endişeleri artırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi defalarca ihlal ettiğini savundu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile ortak alınan karar doğrultusunda, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne Beyrut'un Hadahiya mahallesindeki hedefleri vurma emri verildiği bildirildi.

LÜBNAN VE BM NASIL TEPKİ VERDİ?

İsrail ordusunun tarihi Beaufort Kalesi'ni ele geçirmesi, gerilimi farklı bir boyuta taşıdı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ülkesinin acımasız bir saldırganlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, güney bölgelerindeki halkın acılarını sona erdirmek için çalışacağını ifade etti. Netanyahu'nun kale işgalini çatışmalarda "dramatik bir değişim" olarak nitelendirmesinin ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün acil gündemle toplanacağı duyuruldu.

ABD YÖNETİMİ SALDIRILARA ONAY VERDİ Mİ?

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun isimsiz yetkililere dayandırdığı haberine göre, Netanyahu Beyrut'u vurmak için ABD yönetiminden esneklik talep etti. Haberde, Washington yönetiminin bu talebe geçmişe kıyasla daha açık yaklaştığı iddia edildi. Ayrıca Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya Beyrut'un Hizbullah için korunaklı bir bölge olarak kalmasını kabul etmeyeceklerini ilettiği öne sürüldü.

ATEŞKES SÜRECİNDE BİLANÇO NE DURUMDA?

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes süreci, saha gerçekleriyle örtüşmüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 24 Nisan'da duyurduğu 3 haftalık uzatmanın ardından, 14-15

Mayıs'taki üçüncü tur görüşmelerle ateşkes 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatılmıştı. Ancak alınan bu kararlara rağmen İsrail ordusu güneydeki ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ihlal gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef alıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, yoğun hava saldırılarının başladığı 2 Mart'tan bu yana toplam 3 bin 371 kişi hayatını kaybetti. Lübnan hükümeti, çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilen sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını bildirdi.