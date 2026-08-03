Edinilen bilgilere göre saldırı, Samsun'dan Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na gitmekte olan NADHEZNA adlı Ro-Ro gemisine, Novorossiysk'e yaklaşık 30 deniz mili mesafede meydana geldi. Olayın Türkiye saatiyle 16.30 sıralarında gerçekleştiği bildirildi.

Gemide yangın çıktı

Saldırının ardından gemide yangın çıkarken, mürettebat alevleri kontrol altına almak için müdahalede bulundu. İlk belirlemelere göre saldırıda 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 4 mürettebat yaralandı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaptandan saldırı iddiası

Geminin kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Şahin, saldırıda 6 ila 7 dron kullanıldığını iddia ederek gemide bulunan herkesin hayatta olduğunu, ancak yaralı personelin bulunduğunu söyledi.

Yardım çalışmaları güçlükle yürütüldü

Saldırı sonrası gemiye yardım ulaştırılması için çalışma başlatıldığı belirtilirken, bölgede dron tehdidinin devam etmesi nedeniyle Rusya Donanması unsurlarının gemiye yaklaşmakta zorlandığı aktarıldı.

Olayla ilgili resmi makamlardan saldırının sorumluluğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama henüz yapılmadı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.