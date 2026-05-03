ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri uygulamalara ilişkin kullandığı ifadeler, uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Trump, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını anlatırken “Bir bakıma korsan gibiyiz ama oyun oynamıyoruz” sözleriyle dikkat çekti.

ABLUKA AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Florida’nın Palm Beach kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, ABD Donanması’nın İran gemilerine yönelik müdahalelerini örnek gösterdi. Açıklamasında, denizde İran gemilerine uyarı yapıldığını belirten Trump, gemilerin yön değiştirerek geri döndüğünü öne sürdü.

Trump’ın bu sözleri, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin yeni bir boyuta taşındığı yorumlarına neden oldu. Bölge, dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor.

“GEMİYİ VE PETROLÜ ELE GEÇİRDİK”

ABD Başkanı, 19 Nisan’da İran’a ait olduğu belirtilen ‘Touska’ adlı kargo gemisine el konulmasına da değindi. Operasyonu “çok karlı bir iş” olarak nitelendiren Trump, ABD’nin bu tür müdahaleleri sürdürebileceği mesajını verdi.

Bu açıklamalar, uluslararası hukuk ve deniz güvenliği açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

KÜBA AÇIKLAMASI DA DİKKAT ÇEKTİ

Trump konuşmasında Küba’ya da değinerek, ülkeyi “kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer” olarak tanımladı. Küba’nın çeşitli sorunlar yaşadığını öne süren Trump’ın bu sözleri, Latin Amerika politikasına ilişkin yeni bir mesaj olarak değerlendirildi.