Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik encümen üyeliğine seçildi. Antalya’dan üç isim yönetimde yer aldı.

TBB SEÇİMLERİ ANKARA’DA YAPILDI

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 2 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TBB Başkanı seçildi.

Seçim sonuçlarıyla birlikte Antalya’dan üç isim, birliğin farklı yönetim kademelerinde görev aldı.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI ENCÜMENDE

Yapılan oylama sonucunda Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TBB Encümen Üyeliğine seçildi. Bu görevle birlikte Alanya’nın, yerel yönetim politikalarının şekillendiği önemli bir platformda doğrudan temsil edileceği ifade ediliyor.

Özçelik’in encümen üyeliği, özellikle yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine katılım açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA’DAN 3 İSİM YÖNETİMDE

TBB seçimlerinde Antalya’dan görev alan diğer isimler ise şöyle:

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Katip Üyeliğine seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Çelik ise Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine getirildi.

Bu tabloyla birlikte Antalya, TBB yönetiminde üç farklı noktada temsil edilme imkânı buldu.