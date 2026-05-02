Antalya açıklarında 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Alanya dahil geniş sahil hattında deniz ulaşımı ve balıkçılık risk altında.

Antalya açıklarında fırtına ve dev dalga uyarısı geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji verilerine dayanarak Kaş ile Anamur arasındaki geniş sahil şeridi için kritik bir duyuru yaptı. Uyarı, Alanya kıyılarını da doğrudan etkileyen fırtına riski nedeniyle özellikle denizle bağlantılı tüm faaliyetleri kapsıyor.

Yetkililer, Alanya’da dev dalga alarmı kapsamında vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olmasını istedi. Özellikle hafta sonu denize açılmayı planlayanlar için riskli bir tablo ortaya çıkıyor.

FIRTINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılan açıklamaya göre fırtına, 3 Mayıs 2026 Pazar günü saat 18.00 itibarıyla etkisini göstermeye başlayacak. Etkisini 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar sürdürecek olan sistemin, bu süreçte deniz şartlarını ciddi şekilde zorlaması bekleniyor.

Bu zaman aralığında özellikle Alanya sahilinde yüksek dalga ve sert rüzgar etkisi görülebilir. Kıyıya yakın bölgelerde dalga boyunun artması ihtimali üzerinde duruluyor.

RÜZGARIN YÖNÜ VE ŞİDDETİ NETLEŞTİ

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgar;

Kaş–Serik arasında batı ve kuzeybatıdan

Serik–Anamur arasında ise güneybatıdan esecek

Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetine ulaşması bekleniyor. Bu seviye, denizcilik açısından doğrudan fırtına kategorisi olarak değerlendiriliyor.

Bu şartlar altında Alanya açıklarında dalga yüksekliği artabilir ve küçük tekneler için ciddi risk oluşabilir.

EN BÜYÜK RİSK BALIKÇILAR VE TEKNELERDE

Yetkililer özellikle balıkçılar, tur tekneleri ve amatör denizciler için uyarıyı net şekilde yaptı. Fırtına süresince:

Denize açılmamak

Tekneleri güvenli alanlara bağlamak

Liman dışı hareketlerden kaçınmak

gerektiği vurgulandı.

Alanya’da yaz sezonu yaklaşırken bu tür deniz fırtınası uyarıları, turizm ve günlük yaşam açısından da dikkatle takip ediliyor. Özellikle sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da dalga sıçramalarına karşı temkinli olması isteniyor.