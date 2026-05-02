Alanya'nın hemen başucunda yer alan komşu ilçe Gazipaşa'da güvenlik güçleri kritik bir baskına imza attı. Bölgede asayişi sağlamak adına teyakkuza geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların izini sürerek nefes kesen bir operasyonun düğmesine bastı. Turizm bölgesi Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği bu sıcak gelişme, sınır hattındaki güvenlik ağının ne denli sıkı tutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ADETA KÜÇÜK BİR CEPHANELİK

Baskın yapılan noktada ve şahısların üzerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, tahrip gücü yüksek 1 adet Kalaşnikof tüfek ve tam 3 adet tabanca ele geçirdi. Silahlı bir eylem veya kaçakçılık şüphesini akıllara getiren bu tehlikeli envanterle birlikte suçüstü yakalanan M.T.A. ve A.Ç. isimli zanlılar, jandarma tarafından anında kıskıvrak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK DEMİR PARMAKLIKLAR ARASINA GÖNDERİLDİLER

Jandarma karakolundaki ifade ve sorgu süreçleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri çemberinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.T.A. ve A.Ç., mahkeme kararıyla tutuklanarak doğrudan cezaevinin yolunu tuttu. Ağır silahların bölgeye nasıl sokulduğu, olası bağlantıları ve nihai hedeflerini deşifre etmek amacıyla başlatılan geniş çaplı soruşturmanın tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.