Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinin ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e bir kutlama mesajı da Faruk Konukçu’dan geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’da yapıldı. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Birlik Başkanı seçilirken, Antalya’dan üç isim de önemli görevlere getirildi. Bu isimler arasında Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yer aldı.

KONUKÇU’DAN SİYASİ MESAJ İÇEREN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmelerin ardından Faruk Konukçu, yaptığı açıklamada Özçelik’i tebrik etti. Konukçu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Osman Tarık Özçelik Başkanımızın Belediyeler Birliği encümenine üye seçildiği meclis toplantısı ülkemize hayırlı olsun. Özgür günler uzak değil.”

İMAMOĞLU MESAJINA DA YER VERDİ

Konukçu’nun açıklamasında, Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi’ne gönderdiği mesajdan da bölümler paylaşıldı. Mesajda yerel yönetimlerin rolü, demokrasi vurgusu ve hukuki süreçlere ilişkin değerlendirmeler öne çıktı.

İmamoğlu mesajında, “Demokratik bir ülkede halkın oyuyla seçilmiş yöneticilerin tutuklu olarak yargılanması, sadece bireysel değil, seçmen iradesine yönelik bir hak ihlalidir” ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLERDE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Mesajda ayrıca yerel yönetimlerde adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin önemine dikkat çekildi. Önceki dönemde hayata geçirilen uygulamalarla kaynak dağıtımında daha ölçülebilir ve denetlenebilir bir sistem kurulduğu ifade edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği meclis toplantısında alınacak kararların, demokrasi ve yerel yönetim anlayışı açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.