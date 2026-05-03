Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası, toplu taşımada güvenlik konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA REŞADİYE MEVKİSİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Reşadiye mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Haveydi idaresindeki 27 S 004 plakalı yolcu minibüsü, henüz netleşmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yol kenarına yan yatan minibüste bulunan yolcular kazanın etkisiyle yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

MEVLİD PROGRAMI İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kazaya karışan minibüsün, Malatya’da düzenlenecek bir mevlid programına katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Yolculuk sırasında yaşanan kaza, araç içindeki yolcular için beklenmedik bir şekilde sonuçlandı.