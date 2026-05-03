İzmir’de yaşanan aile içi tartışma, trajik bir şekilde sonuçlandı. Baba ile oğlu arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine oğul Kemal Arbasun, babası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, İ.A. ile oğlu Kemal Arbasun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında yaşanan sözlü gerilim kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Olay sırasında baba, eline aldığı bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Arbasun’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

ŞÜPHELİ BABA GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri, suç aleti bıçakla birlikte baba İ.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını öne sürdüğü öğrenildi. Baba, bu nedenle kendisini korumak amacıyla bıçak kullandığını iddia etti.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Kemal Arbasun’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaşananların tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Yetkililer, olayın detaylarının yapılacak incelemeler ve alınacak ifadeler doğrultusunda netleşeceğini belirtti.

Yaşanan bu acı olay, aile içi şiddetin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.