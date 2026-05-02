Akdeniz kıyı şeridindeki ulaşım kabusu nihayet tarihe karışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından paylaşılan detaylar, bölgedeki ulaşım dengelerini tamamen değiştirecek nitelikte. Alanya’nın da kalbinde yer aldığı turizm ve ticaret ağını doğrudan etkileyecek olan Akdeniz Sahil Yolu projesinde çok kritik bir dönemece girildi. Özellikle yaklaşan yaz sezonu öncesinde otoyol etabının hizmete açılması planlanırken, bu sıcak gelişme hem yerel halk hem de turizm sektörü tarafından yakından takip ediliyor.

SEYAHAT SÜRESİNDE ŞOK DÜŞÜŞ

Yıllardır hem ticari araç sürücülerinin hem de tatilcilerin en büyük çilesi haline gelen uzun güzergah, yeni projeyle adeta eriyecek. Mersin ve Antalya’yı birbirine kenetleyen ve stratejik önemi son derece yüksek olan bu devasa yatırım sayesinde, mevcut seyahat sürelerinde radikal bir kesintiye gidiliyor. Açıklanan resmi verilere göre, tam 9 saat 30 dakika süren zorlu Antalya-Mersin yolculuğu, projenin tamamlanmasıyla birlikte 5 saat 50 dakikaya kadar düşecek.

TİCARET VE TURİZME DEV ETKİ

Mersin ekseninde hem karayolu hem de demiryolu ayaklarında eş zamanlı olarak büyük bir aşama kaydedilen proje, sadece bireysel ulaşımı rahatlatmakla kalmayacak. Alanya gibi kritik turizm merkezlerini de kapsayan sahil bandında, ticaret kapasitesinin katlanması ve lojistik hareketliliğin zirveye çıkması bekleniyor. Saatler süren yol kaybının ortadan kalkmasıyla, Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik hacminde de büyük bir sıçrama hedefleniyor.